¿Qué son los Slots? y ¿dónde están los mejores? Ya no tenemos que ir al bar de la esquina si no queremos, ni tampoco estamos obligados a gastar dinero en estos juegos Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 26 de noviembre de 2018, 08:28 h (CET) Si te gusta divertirte delante de un monitor de ordenador, sabrás qué es y en qué consisten los juegos de Slot. Pero para aquellos que lo desconozcan, baste decir que es el símil virtual de las tradicionales tragaperras que solemos encontrar en los bares de siempre.

Estas máquinas o slots poseen un número determinado de rodillos que giran sobre sí mismos para conseguir, en el momento que se detienen, secuencias de un mismo icono, y en dependencia de este dibujo se le destinará un premio u otro.

Afortunadamente, y gracias a internet, ya no tenemos que ir al bar de la esquina si no queremos, ni tampoco estamos obligados a gastar dinero en estos juegos, puesto que gracias a internet y a páginas webs, como slot.com, podemos jugar cuantas veces queramos a las tragamonedas completamente gratis.

Slots.com, la casa de las tragamonedas en internet No es de extrañar la cantidad de usuarios que se siguen sumando a esta página de juegos de slots, y es que su slogan lo dice todo; ¡estamos aquí para divertirnos! Y aquí significa que su portal de social online casino está disponible tanto en su versión web para jugar desde casa, o en la oficina en momentos de descanso, como en su aplicación para smartphone con la que podremos llevárnoslo a cualquier lugar y jugar en cualquier momento. Además, las dos versiones son completamente gratuitas.

Esta empresa nació hace tan solo 4 años y ya se ha colocado como referente nacional de juegos de tragaperras online. Y es que durante estos años ha sabido mantener la disciplina y el propósito con el que nació, que no es otro que el de ofrecer un juego de calidad y entretenimiento, lo que le ha generado hasta este momento nada menos que algo más de cien mil usuarios activos.

La plataforma slot.com tiene de todo para que siga sumando jugadores que quieran jugar sin límites, pues además de ofrecer los mejores video slots del mercado completamente gratis, tienes la opción de registrarte para competir con el resto de jugadores, lo que le dará un plus de emoción al ya de por sí fascinante mundo de las tragaperras.

En las competiciones podrás ir ganando puestos en el ranking de clasificaciones, conseguir nuevos logros con los que aumentar tu nivel de experiencia y, por si fuera poco, podrás compartirlo con los amigos, con lo que daríamos el paso hacia otro nivel, dejando atrás la habitual soledad de estos juegos para convertirse, si el jugador así lo prefiere, en una experiencia social con la que disfrutar en compañía sin límites de tiempo.

Por otra parte, y como no podía ser de otro modo y a tenor de los tiempos que vivimos, este portal de juegos de rodillos tiene como objetivo entretener a sus usuarios, pero con la completa garantía de ofrecer la seguridad necesaria y que estos se sientan confiados. Para ello, además de contar con todas las medidas de protección de datos actuales, es un juego que se ejecuta totalmente de forma online, con lo que las descargas no son necesarias, evitando la posible entrada de virus y troyanos en nuestro ordenador o en el móvil.

Y es que, como decimos, no puede ser de otro modo, puesto que estamos ante un portal de Social Casino que pertenece a la prestigiosa empresa de juegos online Social Games Online S.L., prueba más que suficiente para tranquilizar a sus usuarios sobre las normas de seguridad para disfrutar sin temor alguno de sus inigualables slots de 3 y 5 rodillos, donde se combinan en varios idiomas las bonificaciones con la posible experiencia social que puede ser incluida o no, a gusto y criterio del jugador.

El portal Social Casino al que pertenece esta página de slots, debido a su rápido crecimiento, ha decidido recientemente cambiar su imagen corporativa, volviéndola más atractiva para sus usuarios, con motivo de su cuarto aniversario de escalada comercial.

Con esta nueva imagen, más profesional y sugerente, se pretende potenciar la actividad y la demanda de sus más de 60 juegos diferentes de máquinas tragaperras, todas divertidas y espectaculares, el usuario no se aburrirá jamás, pues además de estos 60 juegos diferentes, con asiduidad se les van slots cada semana.

Por si esto fuera poco, y para seguir su creciente importancia y presencia en el mercado internacional, Slot.com sigue elevando la calidad y la cantidad haciendo funcionar más categorías de juegos con la idea de abarcar un mayor rango de jugadores, por lo que se han incluido los juegos de ruletas y bingos, insistiendo en la demanda europea que exige más innovación y gamificación, es decir, ramificación en la diversidad de juegos online. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Casi la mitad de jóvenes considera que la violencia de género ha aumentado Más del 15% ven aceptable que le revisen su móvil Patinetes eléctricos con autonomía de 200Kms ya no son un mito Un medio de transporte seguro que es tendencia Cómo organizar eventos de Navidad para empresas Revisa los detalles, son importantes Guía práctica para circular en patinete de forma segura y responsable Una alternativa sostenible a los viajes cortos en coche ¿Sabes cómo organizar una auténtica cena de Acción de Gracias en casa? El tradicional Thanksgiving Day es una completa experiencia gastronómica que va mucho más allá del pavo