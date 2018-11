Bartomeu Meliá: Sacerdote jesuita, defensor del idioma guaraní Su defensa e incansable labor a favor de los indígenas lo metió en aprietos con el régimen de la época Peter Tase

lunes, 26 de noviembre de 2018, 08:24 h (CET) Bartomeu Meliánació en Porreres, Mallorca, España en el 1932. Vino al Paraguay en 1954, donde se inicia en el estudio de la lengua y cultura guaraní con el Padre Antonio Guasch como profesor. Actualmente tiene nacionalidad Española y honoraria de Paraguay, otorgada por Ley 2584/05. En el 2011 la Honorable Cámara de Diputados del Paraguay, le concedió LA ORDEN NACIONAL AL MERITO COMUNEROS por su importante aporte al idioma guaraní y su incansable labor a favor de los derechos de los indígenas del Paraguay. Meliá es uno de los Sacerdotes jesuitas que fervientemente ha defendido el idioma guaraní y promovido la Lingüista y Antropología Paraguaya.

En el 1969, Bartomeu Meliá accede al doctorado en la Universidad de Estrasburgo con la tesis "La creación de un lenguaje cristiano en las misiones de los guaraníes en el Paraguay". Meliá es discípulo y colaborador de Don León Cardogan. Ex profesor de etnografía y cultura guaraní en la Universidad Católica de Asunción. Presidente del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica de Asunción. Director de las Revistas Suplemento Antropológico y Estudios Paraguayos, hasta el 1976, cuando tuvo que salir del país. En reconocimiento a sus aportes a la cultura autóctona, el Padre Bartomeu Meliá ha sido distinguido por el Congreso Nacional con la Nacionalidad Honoraria Paraguaya por la ley 2.584, del año 2005.

Algunas de sus publicaciones son: - Guaraní a su Alcance, Asunción, 1960; - La Agonía de los Aché-Guayakí: Historia y Cantos, Asunción, 1973; -Hacia una Tercera Lengua en el Paraguay" y "Bibliografía sobre El 'Bilingüismo' del Paraguay", En Estudios Paraguayos II, 2, Asunción, 1974; -Elogio de la Lengua Guaraní, Asunción, 1995; -La Lengua Guaraní del Paraguay: Historia, Sociedad y Literatura, Madrid, Mapfre, 1992; - La Lengua Guaraní en el Paraguay Colonial, Asunción, 2003.

También ha editado varios libros de alfabetización en el guaraní: - Ko'et-i, Ka'akupe, en 1973; - Ñe'e renda y ñande pa7i tavyterá ñande paraguáipe, Pedro Juan Caballero, Paraguay 1975. Ha sido editor de varias obras de su maestro León Cadogán.

Ha reeditado también la obra lingüística de Antonio Ruiz de Montoya (1639-1640), de la cual han sido ya publicados el arte y vocabulario de la lengua guaraní, en dos tomos (1993 y 2002), el Catecismo de Lengua Guaraní (2008), y el Tesoro de la Lengua Guaraní, de 1639 (2010).

ElSacerdote Jesuita Bartomeu Meliá llegó al Paraguay en el año 1954, a unos meses del ascenso al poder del Gral. Alfredo Stroessner. Desde su llegada, buscó la integración con las comunidades indígenas del país y consiguió ser aceptado por los indígenas aché – guayakí.

Su defensa e incansable labor a favor de los indígenas lo metió en aprietos con el régimen de la época, pues había denunciado los abusos sobre los pueblos indígenas. Meliá firmó un trabajo que recopilaba datos sobre estos abusos. Su informe tuvo tal repercusión que el entonces Presidente Estadounidense Jimmy Carter ordenó al Gobierno Paraguayo que esclareciera las circunstancias. La respuesta del gobierno fue tajante, el genocidio era un invento y los denunciantes mentían y para acabar pronto, los echó del país. Meliá entre ellos. Fue expulsado del país en el año 1977.

Pasaron 15 años para que volviera al Paraguay. Llegó a Asunción justo el día en que cayó el régimen de Alfredo Stroessner: el 3 de febrero de 1989. Desde entonces sigue trabajando a favor de las causas de los indígenas. En el Paraguay alternan sus trabajos de campo entre los Guaraníes y sus investigaciones en etnohistoria y etnolingüística. Participa activamente en diversos programas de educación intercultural bilingüe tanto en el Paraguay como en Bolivia, Brasil y Argentina. Es miembro de la Comisión Nacional de Bilingüismo y de la Academia Paraguaya de la Lengua Española.

Ha recibido las siguientes distinciones: Premio Nacional de Ciencias en el año 2004 por su obra de investigación "La lengua guaraní en el Paraguay Colonial".

Orden del Yacaré en enero del 2011, por la Fundación Carlos Colombino por su inmenso aporte a la cultura paraguaya.

Premio Bartolomé de las Casas, en setiembre de este año, reconocimiento otorgado por el Príncipe Felipe de Asturias de España por su entrega a las causas de los pueblos indígenas de Paraguay, Brasil, Argentina y Bolivia; su férrea e inquebrantable defensa del pueblo Aché; su inapreciable labor en el terreno como defensor de la lengua guaraní, y su aporte a la educación escolar de los pueblos indígenas y por los estudios etnológicos y antropológicos de los pueblos guaraníes. En su volumen “Historia Cultural del Paraguay 1ª Parte”, Bartomeu Meliá inicia los estudios especializados sumamente pertinentes de la historia de la nación suramericana. Este trabajo ocupa un puesto especial entre las obras que analizan el origen y las características del guaraní criollo y su evolución desde la época colonial hasta el estudio de la situación en el periodo que Meliá llama ‘neocolonial’, en la cual se prohibió el uso del guaraní en los círculos académicos, durante el siglo pasado.

El escritor jesuita, estudia profundamente el idioma guaraní y brinda un panorama bien completa sobre la cultura, folclore y sociedad guaraní en general. La reflexión del Dr. Meliá es genuinamente testimonio de varias décadas de estudio e investigación a modo de que la cultura paraguaya y el idioma guaraní tengan mayor aceptación y presencia en las Américas y Europa.

