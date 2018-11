Madrid reivindica la importancia de la moda española con la exposición ‘Modus. A la manera de España’ La Comunidad de Madrid fomenta la moda como industria cultural esencial, reivindicando su carácter artístico Redacción Siglo XXI

domingo, 25 de noviembre de 2018, 13:49 h (CET) La Comunidad de Madrid, consciente de la importancia de la moda como parte de la industria cultural y manifestación artística, organiza una exposición colectiva que tiene como objetivo rastrear lo español en el ámbito de la moda española. La muestra ‘Modus. A la manera de España’ podrá visitarse en la Sala Canal de Isabel II, del 4 de diciembre de 2018 al 3 de marzo de 2019, con entrada gratuita.

Comisariada por Raúl Marina y Wanda Morales, esta muestra realizará un recorrido por la historia de la moda española a través de las piezas más representativas de los creadores más relevantes y significativos de todos los tiempos. Gracias a la amplia selección de piezas, la muestra expresa el concepto de “lo español” en la moda a través de grandes ejes temáticos que articulan el discurso expositivo.

El traje de corte y, de manera muy especial, el negro, protagoniza una de estas áreas temáticas. El negro, color asociado a la monarquía hispana - especialmente durante el siglo XVI- se impuso en todas las cortes europeas, y ha sido retomado en sus piezas diseñadores clásicos como Balenciaga o Fortuny, o más contemporáneos como Davidelfín, Ana Locking o Amaya Arzuaga. Un color relacionado con la austeridad española que, sin embargo, se vio aliviado por la gola blanca y, en el caso de las mujeres, por el uso de la volumetría en los vestidos, especialmente a través del guardainfantes, y que diseñadores contemporáneos como Agatha Ruiz de la Prada o Juanjo Oliva han reinterpretado.

La influencia de la estética religiosa también está presente en la exposición a través de la sobriedad y rectitud de las líneas y volúmenes, como se observa en las creaciones de Pertegaz o Lemoniez, pero también a partir de la utilización del bordado y los adornos de encaje. Unos bordados que aparecen, igualmente, en los detalles típicamente españoles de la indumentaria: las mantillas, la decoración floral y los volantes. En este sentido, destacan piezas de Juan Vidal, Pedro Rovira o Victorio y Lucchino.

Los regionalismos constituyen una parte importante de la muestra, no solo a través de piezas tradicionales como el traje de vistas de La Alberca (Salamanca) o el de viuda rica de Toro (Zamora), sino también en creaciones contemporáneas de Miguel Adrover, Mané Mané o Delpozo.

Imprescindible destacar el mundo andaluz, estereotipado a través del uso de los colores vivos o las faralaes, como apuntan los diseños de Paco Rabanne o Juan Duyos, o de la estética de la tauromaquia, apreciable en las creaciones de Lorenzo Caprile o Sybilla.

Además, la muestra incluye una pequeña pincelada de la influencia de “lo español” a nivel internacional, a través de piezas de Givenchy, Dries Van Noten o John Galliano o Lanvin, que sehan visto seducidos por nuestra cultura y particular estética para plasmarla en sus creaciones.

La exposición 'Modus. A la manera de España' forma parte de una línea de trabajo que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha con el objetivo de divulgar la moda española como expresión artística y activo cultural. En este sentido, la Sala Canal de Isabel II ha dedicado sendas exposiciones a dos maestros de la moda española, Jesús del Pozo y Manuel Pertegaz, que consiguieron gran éxito de público.

