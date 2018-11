La oficina sin papel que nunca llegó Existe una previsión de crecimiento sostenido del mercado del material de oficina hasta el año 2023 Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 25 de noviembre de 2018, 13:43 h (CET) Aunque se lleva muchos años hablando de la oficina sin papel y es cierto que las organizaciones están sufriendo un proceso imparable de digitalización la realidad es que el uso del material de papelería y de oficina no ha dejado de crecer. El último informe de Global Stationery Market 2018 desarrollado por la consultora Market Desk muestra una previsión de crecimiento sostenido del mercado a nivel mundial hasta el año 2023. Tanto América del Norte como América del Sur continuarán siendo países con alto crecimiento; mientras que en Europa, aunque con crecimientos más moderados, se mantendrá también la tendencia.

La razón no es otra que el incesante incremento de las transacciones de información, por supuesto el mayor incremento de transferencia de información se produce en el ámbito digital, pero eso conlleva en muchas ocasiones aumentos en el uso de e material de oficina y papelería que tienen como consecuencia el incremento del mercado.

El incremento del material de papelería y escolar también es una realidad. Tablets y móviles conviven con el material escolar tradicional que aporta componentes de creatividad y manualidades por un incremento de la capacidad adquisitiva y los volúmenes medios de compra de la mayoría de las familias.

El sector, sin embargo, sufre otra transformación que está pasando desapercibida y es su proceso de concentración en cuanto a proveedores, de pequeños comercios de barrio se pasa a una cada vez más relevante papel de los ecommerce y de las franquicias.

Por un lado, el ecommerce es valorado por la comodidad de compra en familias y pequeñas empresas donde el tiempo es un recurso muy limitado y donde el amplio catálogo disponible en las tiendas online las hacen imbatibles comparado con los comercios tradicionales.

El material de papelería es un sector donde también ha llegado el boom de las franquicias, un modelo flexible que aúna la cercanía, el conocimiento del mercado local y la capacidad de compra agregada y de generación de marca global sólo accesible a las grandes organizaciones. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.