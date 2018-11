Messi agua la fiesta al Atlético (1-1)

El equipo de Simeone supo jugar al líder, pero una vez más no anuló a Messi. En uno de los partidos más soporíferos de la temporada, el técnico argentino concedió la posesión al Barça, que sin profundidad sólo se podía encomendar al 10 para desatascar un encuentro abocado al no triunfo blaugrana. Arthur, Vidal, Sergi Roberto y Busquets contuvieron a los locales pero sin conectar con Luis Suárez. Gris en el choque.

Regresaron Koke, Lemar, Lucas, y sobre todo: Diego Costa. El hispanobrasileño marcó cuando el equipo más lo necesitaba. A 13 minutos del final el Cholo consiguió situar el partido en su terreno para así redimir a la parroquia rojiblanca que acudió a la fría noche del Metropolitano. Hasta ese momento sólo un par de arrancadas de Griezmann y Costa pudieron romper las tablas. Sin embargo los colchoneros desaprovecharon la oportunidad de dar un golpe la mesa, distanciarse del Madrid, y doblegar a quien es su bestia negra. Simeone no ha ganado al Barça en la Liga y desde 2016 no rompe la racha de empates y derrotas ante el conjunto catalán.

La genial asistencia de Messi y la no menos extraordinaria definición de Dembélé - capaz de salir desde el banquillo y reivindicar como estrella - estropeó la fiesta colchonera. Por plantilla no hay excusas para no exigirle a los rojiblancos pelear por ganar todos los títulos en disputa. Pero los varios centenares de millones de euros en los presupuestos rojiblancos y blaugrana se notan puntualmente en jugadas como la establecieron el empate final. Resultado que no entierra al Real Madrid y que otorga la oportunidad de alcanzar el liderato al Sevilla.

Superado el tercio de la Liga el Atlético buscará sentenciar el pase a los octavos de la Champions el próximo miércoles ante el Mónaco y así cumplir con los objetivos a estas alturas de la temporada, homenajear a Radamel Falcao y pedir a los Reyes una victoria en Liga contra los culés. Triunfo que no logra en el campeonato nacional más importante desde 2010.





Ficha técnica:



1-Atlético de Madrid: Oblak (1); Arias (1), Savic (1), Lucas (2), Filipe Luis (1); Koke (1), Rodrigo (1), Saúl (1), Lemar (1); Griezmann (1) y Diego Costa (3).

1-FC Barcelona: Ter Stegen (1); Semedo (1), Piqué (1), Umtiti (1), Jordi Alba (1); Sergi Roberto (1), Busquets (1), Arthur (2), Vidal (1); Messi (3) y Luis Suárez (1).

Goles: 1-0 Diego Costa (min.75), y 1-1 Dembélé (min.89).

Cambios: En el Atlético de Madrid: Vitolo (1) por Lemar (min.63), y Correa (1) por Diego Costa (min.78). En el FC Barcelona: Rafinha (1) por Sergi Roberto (min.46), Dembélé (3) por Arthur (min.65), y Malcom por Vidal (min.85).

Árbitro: Gil Manzano (Comité extremeño) (0). Amonestó con amarilla a Busquets (min.28), Lucas (min.38), Griezmann (min.47), Diego Costa (min.70), Umtiti (min.70), Rodrigo (min.85), Filipe Luis (min.86) y Rafinha (min.92).

Incidencias: 68.000 espectadores asistieron al estadio Wanda Metropolitano. Decimotercera jornada de la Liga.