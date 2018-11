Golpe de autoridad del Betis EPlus (94-69) Enorme partido bético frente al líder de la categoría, el mejor en mucho tiempo. Los de Curro Segura, en el pelotón de cabeza de la LEB Oro Victor Diaz

@VictorVictoris3

viernes, 23 de noviembre de 2018, 22:14 h (CET)

El Betis Energía Plus ha mostrado sus cartas al derrotar contundentemente al hasta ahora líder de la LEB Oro, el Chocolates Trapa Palencia, que tuvo que claudicar ante el gran partido de un equipo que, poco a poco, está alcanzando la conjunción como bloque que le debe llevar a lograr el regreso a la ACB.

Los verdiblancos, así, han alcanzado con siete triunfos –seis seguidos- la cabeza de la clasificación igualando a los palentinos y al Lleida y, lo que es más importante, siguen creciendo como equipo hasta acabar dando, como decimos en el titular, un contundente golpe de autoridad y, además, ofreciendo espectáculo.

El Palencia, no obstante, comenzó dando guerra. Los visitantes impusieron su juego vertiginoso durante el primer cuarto ante un Betis que jugaba y tiraba de manera bastante alocada. Steve Vasturia, MVP de la pasada jornada, cogió las riendas del ataque del Palencia con trece puntos de los veinticuatro que anotaron los de Alejandro Martínez en los primeros diez minutos.

Dos canastas del pívot Moussa Koné dieron a los palentinos su máxima renta, 11-21 (min 6), antes de que Curro Segura cortara la sangría con un tiempo muerto que reactivó a los suyos. El Betis, con dos canastas de Bropleh y otra de Dani Rodríguez, consiguió recortar la diferencia a tan sólo tres puntos (21-24, min 10).

En el segundo cuarto la cosa fue bien distinta. El Betis se aplicó tanto en defensa como en ataque, bien en transiciones bien en juego posicional, hasta el punto de lograr un parcial de 23-10. Johnny Dee, desacertado en el triple, machacaba sin embargo a la defensa del Palencia con penetraciones, a las que sumó un robo que acabó en canasta a la contra que provocó el tiempo muerto de Alejandro Martínez (33-28, min 15).

Otra de las claves fue el control del rebote ofensivo, faceta en la que los béticos fueron superiores (8 a 4) en la primera mitad. Y cuando reinaban los ataques posicionales entró en acción Stainbrook y su juego en el poste bajo. Varias acciones positivas del desgarbado pívot norteamericano mantenían a los suyos al mando, llegando la renta a ser de siete puntos al descanso (44-37) gracias a un 2+1 final de Dani Rodríguez.

Espectáculo en verdiblanco Durante el tercer cuarto las diferencias se mantuvieron, hasta que un tirón final de un Betis mucho más sólido comenzó a romper el partido. De eso, dentro de un trabajo solidario y coral, se encargó el propio Dani Rodríguez, con ocho puntos.

Pero el ex base del Melilla no fue el único en anotar, precisamente. Por hacerlo, lo hizo hasta su compañero en tierras melillenses y ahora en Sevilla Pablo Almazán, con uno de sus primeros triples de la temporada.

Otro triple, éste lejanísimo de Hermanson sobre la bocina del tercer cuarto, alivió levemente los males de los palentinos (70-56), pero de nada les sirvió. Porque en el último cuarto, a diferencia de otros días, los de Curro Segura no dieron opción a las dudas.

Ante un San Pablo disfrutando como no lo hacía en mucho tiempo, el Betis estiró las diferencias hasta casi los treinta puntos, frente a un líder que no pudo por menos que bajar los brazos frente a un Betis que parece, ahora sí, haberle cogido el aire tanto a la categoría como a sí mismo.

El tramo final lo aprovechó Curro Segura para dar minutos a Marcius, los primeros minutos en casa para el pívot polaco que, una vez coja la forma, ha de ser otro de los bastiones de este Betis Energía Plus.

Así pues, sexta victoria seguida de la temporada para un Betis que, como poco, acabará colíder en esta jornada en la que, ante el rival más complicado a priori de lo que llevamos de temporada, dio el mejor espectáculo que podía brindar a sus sufridos aficionados, quienes vibraron de verdad por primera vez en muchísimo tiempo.

94- BETIS ENERGÍA PLUS: Dani Rodríguez (15), Dee (11), Bropleh (11), Malmanis (13), Stainbrook (12) -cinco inicial-, Borg (6), Costa (9) Almazán (11), Samb (2), Babatunde (2) y Marcius (2). 69- CHOCOLATES TRAPA PALENCIA: Sanz (4), Grimau (13), Vasturia (17), Kone (4), Cvetinovic (10) -cinco inicial-, Zubizarreta (2), Gustys (10), Hermanson (7) y Toledo (2). ÁRBITROS: Lucas De Lucas, Esteve Malmierca y Del Val Nuño. Sin eliminados. PARCIALES: 21-24, 23-10, 26-19 y 24-13. INCIDENCIAS: Novena jornada de la Liga LEB Oro 18-19. Pabellón San Pablo (Sevilla). Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Herbalife se apaga ante el Bayern Los canarios se quedan muy lejos del 'Top 8' tras caer en casa El Real Madrid conoce la derrota en Euroliga antes del Clásico El Real Madrid conoce la derrota en Euroliga antes del Clásico España rubrica su camino invicto hacia el Eurobasket 2019 Las de Mondelo acudirán invictas a la cita del próximo año Baskonia sigue de capa caída en la Euroliga Los de Perasovic mueren en la orilla y acumulan tres derrotas consecutivas El Real Madrid sigue infalible en la Euroliga Los de Laso remontan a Gran Canaria sin Llull ni Ayón