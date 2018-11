La carretera que une Valladolid con Santovenia, una de las que más tráfico soporta de toda la Comunidad

El trayecto de la carretera VA-113 que une la Ronda VA-20 en la localidad de Valladolid con el municipio de Santovenia, de 4,8Km, se encuentra en el decimo tercer lugar, sexto lugar si tienen en cuenta vías no desdobladas, en cuanto a intensidad de tráfico, de los casi 1000 tramos que la Junta de Castilla y León analiza en las carreteras de toda la comunidad Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), 23 de Noviembre del año 2018.

El trayecto de la carretera VA-113 que une la Ronda VA-20 en la localidad de Valladolid con el municipio de Santovenia, de 2,5km, se encuentra en el décimo tercer lugar, sexto lugar si tienen en cuenta vías no desdobladas, en cuanto a intensidad de tráfico, de los casi 1000 tramos que la Comunidad de la Junta de Castilla y León analiza en las carreteras de toda la Comunidad Autónoma. Estos datos se refieren al pasado año 2017, pero son una constante a lo largo de los años. Siendo una de las carreteras con más tráfico diario, con un promedio de casi 11.000 vehículos diarios, los datos se pueden consultar en la web de la Junta a través del siguiente enlace:

https://datosabiertos.jcyl.es/web/jcyl/set/es/transporte/intensidad_circulacion/1284733182199



El equipo de gobierno actual de Santovenia de Pisuerga lleva reclamando que se ejecute una mejora en dicha carretera, incluyendo arcenes, carril-bici, etc.. Ya que es una carretera que no solo se usa por vehículos a motor, sino también tiene una alta frecuencia de ciclistas que la usan la bicicleta como medio de transporte entre el municipio y la cercana Capital (tan solo 4 km separan los centros urbanos de ambas localidades). 'No es ningún capricho, es una necesidad real', son palabras del regidor de Santovenia de Pisuerga, Roberto Sánchez de la Rosa.

En los planes regionales 2008-2020 de carreteras de la Junta de Castilla y León ya estaba contemplada esta actuación, que en la actualidad no se ha ejecutado, se puede ver el documento completo a través del siguiente enlace:

https://carreterasytransportes.jcyl.es/web/jcyl/CarreterasTransportes/es/Plantilla100Detalle/1284349702065/Programa/1238497945760/Comunicacion

