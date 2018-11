Steve McQueen presenta en la Academia su última película, 'Viudas'

Fuertes y poderosas. Así percibe a las mujeres el director de cine y artista Steve McQueen, que cinco años después de firmar la oscarizada 12 años de esclavitud, regresa con un thriller con lectura feminista: Viudas. El cineasta británico presentó en la Academia de Cine su primera historia protagonizada por mujeres, una cinta basada en una serie de televisión de los años ochenta interpretada por Viola Davis, Cynthia Erivo, Michelle Rodríguez y Elizabeth Debicki, que el próximo 30 de noviembre se estrenará en España.

"Me impactó mucho la serie, me sentí muy identificado con esas cuatro mujeres que son juzgadas por su apariencia. Yo era un chaval de 13 años, negro, que vivía en Londres y también me sentía juzgado. Conecté con esas heroínas porque supieron subvertir los estereotipos", declaró McQueen en el encuentro que, presentado por el presidente de la Academia, Mariano Barroso, mantuvo con los miembros de la institución.

McQueen, uno de los cineastas más interesantes de nuestro tiempo, celebró el haber contado con Viola Davis –la primera mujer negra en ser nominada al Oscar tres veces, premio que ganó el año pasado por Fences– y Michelle Rodríguez en esta historia de mujeres que toman las riendas de su destino.

"Viola es una de las grandes de su generación, se la ha comparado muchas veces con Meryl Streep, pero ella no ha tenido la oportunidad de hacer los personajes que ha hecho Meryl, su galería de personajes está limitada. En Viudas le he dado una sexualidad", dijo. Mujer dura e indomable es la piel cinematográfica habitual de Michelle Rodríguez, que dio calabazas a McQueen "dos veces. Me confesó que interpretar a un personaje sumiso le daba miedo porque le recordaba a su madre. Al final aceptó, y para ella fue una revelación. Lo maravilloso del cine es que ves a las personas, cada uno es lo que es, no lo que ven los demás", apuntó.

Ambientada en Chicago, donde vive la coguionista de esta producción, Gillian Flynn –la escritora de Perdida–, "con la que me he complementado muy bien, aunque nuestros métodos de trabajo son muy distintos", Viudas es el cuarto trabajo de McQueen, para quien solo hay una clasificación: historias buenas e historias malas. "Me da igual el género y tampoco pienso en si es cine de autor o cine comercial, lo importante es cómo cuentas la historia", subrayó el autor de Hunger y Shame.

Al encuentro, organizado por la Fundación Academia de Cine en colaboración con FOX España, asistieron Juan Antonio Bayona, Daniel Monzón, Santiago Segura, Pablo Berger,Mateo Gil, Fernando Franco, Santiago Zannou, Rossy de Palma, Natalia de Molina yManolo Solo, entre otros directores e intérpretes.