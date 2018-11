El Herbalife se apaga ante el Bayern

El Herbalife Gran Canaria no tuvo el día ante el Bayern Múnich (74-89) en la novena jornada de la Euroliga y se complica sobremanera el sueño de poder acercarse a los ocho mejores de la competición, en un partido que se resolvió en el último asalto, después de una severa desconexión de los insulares en el tramo final.



Los de Salva Maldonado fueron a remolque todo el encuentro, pero lograron tomar la iniciativa nada más comenzar la segunda parte. El buen hacer de Ondrej Balvin y Marcos Eriksson -ambos con 15 puntos- dio vida a los amarillos antes de que los alemanes propinasen la estocada definitiva y sumaran su primer triunfo a domicilio.



El conjunto claretiano, algo obtuso en el rebote, comenzó sufriendo el acierto de Maodo Lo, el mejor jugador del partido gracias a sus 22 puntos y 5 asistencias. No despertaron hasta el segundo cuarto de la mano de DJ Strawberry, que 'enchufó' al Granca con dos triples maravillosos. El partido pasó del 30-38, antes del descanso, al 62-59 del minuto 29.



La iniciativa fue de los canarios, quienes acabaron pagando muy caro su irregular trabajo en labores defensivas. Dos pérdidas, un fallo de concentración y dos canastas de Derrick Williams (20 puntos) tumbaron la ilusión de los españoles, que apenas resistieron con Balvin, lo intentaron en el tramo final, pero no hubo opciones para cambiar el signo del encuentro.



El Gran Canaria, que echó mucho de menos al lesionado Clevin Hannah, mantiene su balance negativo (2-7) y comienza a complicarse el futuro. Los de Dejan Radoncic, por su parte, respiran en mitad de la tabla con 3-5 y su primera victoria como foráneos.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: HERBALIFE GRAN CANARIA, 74 - BAYERN MÚNICH, 89.

--EQUIPOS.

HERBALIFE GRAN CANARIA: Radicevic (6), Strawberry (11), Evans (6), Tillie (4) y Pasecniks (6) --quinteto inicial--; Oliver (-), Báez (4), Rabaseda (2), Balvin (15), Eriksson (15) y Paulí (5).



BAYERN MÚNICH: Lo (22), Dedovic (3), Lucic (11), Barthel (4) y Booker (10) --quinteto inicial--; Dangubic (2), Hobbs (-), Koponen (11), Radosevic (6) y Williams (20).



--PARCIALES: 17-21, 25-25, 20-15, 12-28.

--ÁRBITROS: Pukl, Gkontas y Sukys. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Gran Canaria Arena. 3.872 espectadores.