El Real Madrid conoce la derrota en Euroliga antes del Clásico

viernes, 23 de noviembre de 2018, 08:28 h (CET) El Real Madrid encajó este jueves su primera derrota en Euroliga al caer (88-83) a domicilio ante Olympiacos en la novena jornada, un partido duro como cabía de esperar en El Pireo y que fue por barrios hasta un mal último cuarto de los blancos, que les cuesta la condición continental de invicto antes del Clásico doméstico del domingo en casa del FC Barcelona Lassa.

Los de Pablo Laso fueron a remolque hasta un golpe en la mesa en el tercer cuarto. El campeón tomó el mando pero se lo dejó sin anotar una canasta en juego en ocho minutos del último cuarto. Con todo, aún tuvo vida para intentar el milagro que no llegó y que permite a los griegos ponerse 5-4 en una semana de doble ración de Euroliga. 'Facu' Campazzo fue el motor de un Madrid sin Llull (14 puntos y 13 asistencias) que se apagó en mal momento.



Como suele pasar, la visita al Pabellón de La Paz y la Amistad no trajo de lo uno ni lo otro, sino un histórico herido en la tabla y con necesidad de poner en positivo su balance a costa de una víctima ilustre. Olympiacos bordó la primera mitad con 32 puntos de la dupla Williams-Goss y Spanoulis, más la aportación en cada faceta del juego de Milutinov para un 52-41 al descanso.



A Laso, por contra, el plan no le funcionaba. A los cinco minutos y con un plan B en el cinco inicial por la acumulación de partidos y las bajas de Sergi Llull y Ayón, comenzó a buscar la tecla Laso. La encontró con Rudy y ocho puntos suyos en el primer cuarto, para salir del atasco que no parecía tal con el buen inicio de Campazzo.



El rebote apuntaba a problema para los blancos y se confirmó en el segundo cuarto, donde también tiraron de repertorio Goss y Spanoulis. La defensa blanca se puso las pilas tras el descanso, cambiando de cara y el guion del encuentro con un 13-24 en el tercer cuarto. Los triples de 'Facu', Deck y Carroll recortaron la brecha.



La dirección de Campazzo y la intimidación de Tavares llevaron la voz cantante sobre el parqué griego, sin respuesta de los locales (65-65) y el pero blanco en la aparente lesión de Rudy. Strelnieks fue quien dio algo de aire a los de David Blatt, también en el inicio del cuarto final, en un 6-0 de parcial para Olympiacos.



Laso cortó el descanso del 'Facu' pero el cuadro griego siguió su escapada (76-68). El Madrid apagó su acierto, solo a base de tiros libres, hasta los dos últimos minutos. El argentino y un triple de Randolph pasaron la presión a los griegos pero, curiosamente con los libres fallados de Deck, Facu y Rudy, el Madrid no logró robar la victoria a un 'grande' que recupera el pulso.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: OLYMPIACOS, 88 - REAL MADRID, 83. (52-41, al descanso).

--EQUIPOS.

OLYMPIACOS: Williams-Goss (23), Timma (-), Papanikolau (3), Printezis (7) y Milutinov (8) --quinteto inicial-- Spanoulis (20), Leday (12), Bogris (-), Strelnieks (15) y Mantzaris (-).



REAL MADRID: Campazzo (14), Causeur (-), Deck (7), Randolph (9) y Tavares (7) --quinteto inicial--; Rudy Fernández (12), Carroll (16), Taylor (5), Thompkins (8), Reyes (2) y Prepelic (3).



--PARCIALES: 29-22, 23-19, 13-24, 23-18.

--ÁRBITROS: Radovic, Latisevs y Majkic. Eliminado por faltas personales Strelnieks en Olympiacos.



--PABELLÓN: Pabellón de La Paz y la Amistad, 9.000 espectadores.

