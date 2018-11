CreditoSí lanza una nueva promoción para aprovechar las compras del Black Friday Comunicae

jueves, 22 de noviembre de 2018, 15:35 h (CET) Las festividades navideñas están cada vez más cerca y con ellas la necesidad de comprar regalos para los seres queridos. Por este motivo, el Black Friday es una buena ocasión para conseguir estos productos a unos precios reducidos. Es por ello, que la empresa de anticipo de dinero CreditoSí ha lanzado una promoción del 0% de interés en sus minicréditos Diciembre está a la vuelta de la esquina y con él también Navidades y los Reyes Magos. En estas fechas los niveles de consumo de las familias suele verse aumentado con la carta de los Reyes y a Papá Noel.

Sin embargo, el 23 de noviembre llega el Black Friday y este es una oportunidad para poder comprar todos aquellos productos o servicios para los hijos, amigos o familiares a un precio más bajo y por tanto lograr ahorrar en estas fechas de alto consumo.

Durante el Black Friday la mayoría de empresas ofrecen grandes descuentos en sus artículos, por lo que estar atentos a las promociones que se van lanzando puede ser una estrategia para poder celebrar unas Navidades ‘por todo lo alto’ pero sobretodo económicas.

Aunque el viernes negro puede parecer quizás una fecha demasiado temprana para pensar en Navidad, es sin embargo el mejor momento de conseguir una mayor cantidad de regalos. Los grandes descuentos que ofrecen muchas marcas y establecimientos puede ser, por tanto, el truco para cargar las fiestas con regalos y lograr que el bolsillo no sufra tanto.

No obstante, en estas fechas no todo el mundo dispone del mismo tiempo para realizar las compras navideñas, por lo que decantarse por la compra online es una idea muy acertada.

No todos los productos se pueden encontrar en los establecimientos físicos puesto que muchas empresas trabajan exclusivamente online. Aprovechar los descuentos del Black Friday en los e-commerce ayudará a conseguir productos y servicios exclusivos a un precio muy económico.

Para facilitar el presupuesto de los compradores, CreditoSí ha lanzado una nueva promoción de sus servicios que darán un empujón a las compras navideñas de este Black Friday.

En primer lugar, los microcréditos con un 0% de interés para los nuevos clientes. Aquellos que ya son usuarios de la compañía, también pueden disfrutar de un 25% de descuento al solicitar un nuevo crédito. Los clientes que ya cuenten con un servicio en vigor con la empresa, podrán disfrutar también de una rebaja de hasta el 25% para ampliar el periodo de devolución.

Acerca de CreditoSí

Empresa online de mini créditos y líneas de crédito a corto y largo plazo. Tienen como misión resolver los problemas ocasionales de liquidez. CréditoSí se fundamenta en la transparencia y la atención al cliente y, en consecuencia, están disponibles de 8:00 a 20:00 de lunes a viernes. Dispone de amplias formas de contacto con las que resolver dudas y reclamaciones:

Un chat en la misma página web, mediante el teléfono +34 930 185 200, mediante el correo electrónico info@creditosi.com, e incluso mediante sus redes sociales, con presencia en Facebook, Twitter, Instagram y Google+.

