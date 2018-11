Diez razones por las que contar con un buen terminal punto de venta en restauración Comunicae

jueves, 22 de noviembre de 2018, 15:51 h (CET) Mejorar la gestión, el control del negocio y los ingresos son las consecuencias directas de un buen sistema de gestión España es el país con el mayor número de bares y restaurantes por habitante a nivel mundial y la apuesta por la innovación y el desarrollo tecnológico es uno de los retos más importantes al que deben hacer frente.

Storyous, el primer sistema de gestión y control de la información diseñado exclusivamente para restauración, ofrece diez razones por las que apostar por un adecuado terminal punto de venta:

Para acabar con los desajustes diarios: un sistema de gestión moderno evitar tener que hacer las cuentas de manera manual y no hace necesarios montones de papel en los que siempre acaba faltando algún ticket o dato. Esto influye directamente en el control de la información y cuadre de caja.

Para ahorrar tiempo y dinero: un sistema informatizado hace innecesario repetir la misma tarea una y otra vez. Posibilita automatizar procesos diarios que en algunos casos lleva horas completar. Esto permite al empresario contar con más tiempo para dedicar a la proyección de su negocio. La optimización del trabajo ayuda a obtener un mayor beneficio.

Control del stock: las pérdidas por errores de almacén son muy habituales y con un buen sistema de gestión se puede tener el stock exhaustivamente contabilizado. Estos ofrecen información del inventario en tiempo real, control sobre los proveedores, además de facilitar los costes y márgenes exactos de cualquier producto o plato.

Agiliza el trabajo de los camareros: un POS es una herramienta intuitiva, rápida y con información necesaria para no tener ningún problema en el servicio. Incluso existen comanderos que completan las peticiones de los clientes al momento y que, en el caso de Storyous, permiten coger las comandas por voz, sin necesidad de escribirlas. Además, ofrecen información de la actividad de cada uno de los empleados lo que hace que se pueda analizar su rendimiento y eficacia.

Mejora el servicio al cliente: los clientes son lo más importante, sin ellos no hay negocio. Gracias a un buen terminal punto de venta (POS) se puede mejorar el trato con el cliente. Se reduce el tiempo de espera de los comensales, se pueden ofrecer más opciones en las cuentas finales, se es más preciso en sala y se aportan más facilidades de pago. Un buen servicio influye directamente en la fidelización del cliente y sus críticas.

Monitoriza los resultados: tener información de todo lo que pasa a diario en el local es vital para poder adaptarse a las necesidades que requiera, realizar mejoras o seguir la misma línea de trabajo. Los datos que se recogen en el POS muestran el camino a seguir dado que ofrecen resúmenes de estadísticas de venta, ganancias y beneficios e incluso frecen la posibilidad de exportar la contabilidad.

Gestión a distancia: una de las grandes ventajas de las nuevas tecnologías es la conectividad. Un software conectado a la nube ofrece acceso a la información en tiempo real desde cualquier dispositivo. Posibilita descargar informes, consultar los ingresos, visualizar cancelaciones o descuentos o tener todas las estadísticas y movimientos al momento. Con esto, la comunicación interna es transparente y nadie puede dar datos erróneos.

Imagen: la decoración de los locales toma cada vez más peso en el éxito con los clientes. Lo mismo ocurre con los aparatos electrónicos que hay en el local, por lo que un sistema POS moderno también es importante para la imagen del negocio.

Centralizar los locales: un terminal punto de venta moderno facilita una gestión global de los negocios. Ofrece la posibilidad de sincronizar los resúmenes de los diferentes locales con los que se cuente y tener un informe unificado de toda la red. Cualquier modificación de productos, almacenaje, precios o distribución podrá replicarse automáticamente a cada establecimiento.

Facilita el éxito del negocio: La tecnología ayuda a ser más rápido, más preciso y más efectivo lo que influye directamente en los resultados del local.

Sobre Storyous

De origen checo, Storyous es un software y sistema de TPV único que facilita el funcionamiento de los establecimientos gastronómicos, además de mejorar la relación entre los comerciantes y sus clientes. El sistema genera unas estadísticas muy valiosas y simplifica la gestión de almacenamiento, además de ofrecer una herramienta para controlar de manera efectiva un restaurante o una cafetería. Así, con Storyous, los propietarios de este tipo de establecimientos pueden ofrecer un mejor servicio a sus clientes y seguir, en tiempo real y con un simple clic, qué productos son los que más se venden, qué existencias se están agotando o qué tipo de comidas le proporcionan una mayor rentabilidad. Sin esfuerzo y desde cualquier lugar.

