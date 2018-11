La Asociación de Marketing Móvil (MMA Spain) y FaFraud.org firman un acuerdo de colaboración estratégica Comunicae

jueves, 22 de noviembre de 2018, 15:55 h (CET) La colaboración, fruto de la actividad en distintos encuentros como el foro anual de MMA Spain PureMobile y el evento "Anatomía del Fraude Publicitario Digital", llevado a cabo en Madrid el pasado mes y el próximo día 27 de noviembre en Barcelona La colaboración, fruto de la actividad durante este año en distintos encuentros como el foro anual de MMA Spain PureMobile y el evento conjunto titulado “Anatomía del Fraude Publicitario Digital”, llevado a cabo en Madrid el pasado mes y el próximo día 27 de noviembre en Barcelona, permitirá emprender iniciativas para proporcionar el conocimiento necesario sobre esta lacra y cómo combatirla para todo el ecosistema de la industria publicitaria (anunciantes, agencias, medios y desarrolladores tecnológicos).

Distintos expertos del mundo programático y compañías clave de todo el ecosistema de la publicidad digital crearon esta iniciativa, que ofrece soporte completo a todas las empresas que necesitan asesoramiento en materia de fraude en el sector. A través de la web www.faqfraud.org (y de su perfil en LinkedIn y Twitter), expertos en distintos ámbitos de la publicidad digital, están en primera línea para ayudar y atacar el reto derivado de la amenaza del fraude.

También, mediante una campaña de vídeos (https://www.faqfraud.org/faqfraud-video-advices), los distintos expertos que forman la iniciativa harán más dinámicas las explicaciones sobre conceptos principales del fraude en publicidad programática, asesorando con contenido audiovisual.

La Asociación de Marketing Móvil con su proyecto SAVE a nivel mundial aborda la creciente complejidad de proteger la imagen y la reputación de una marca frente al aumento de amenazas derivadas de noticias falsas, contenido inapropiado, tecnología de marketing, cadena de suministro digital, fraude publicitario y más. Así mismo con su presencia en la Comisión de la Industria Publicitaria, MMA Spain brinda su apoyo en todas las iniciativas vinculadas.

En palabras de la Elia Mendez “El fraude siempre ha sido una lacra en todos los sectores, si bien, la tecnología brinda nuevas formas de ataque a los delincuentes y el sector de la publicidad digital es una de las industrias que más lo sufre. La unión a través de alianzas con expertos como FaqFraud, proyectos como SAVE en MMA Global o el vínculo activo con organismos como la Comisión de la Industria Publicitaria crean un frente común contra esta lacra a través acciones que ayudan en su detección y neutralización”.

Por parte de Juan Antonio Muñoz-Gallego, CSO de Linicom e impulsor de la iniciativa FaqFraud “la publicidad digital y programática no son una opción para las marcas, y necesitamos que la transparencia y la confianza en la industria este construida para el crecimiento que se espera en los próximos años “ y concluye “en FaqFraud vamos a ser el elemento activo que lucha con conocimiento y herramientas contra cualquier amenaza que ponga en riesgo las inversiones y negocios de los anunciantes y medios de comunicación”

Acerca de FaqFraud

FaqFraud, una iniciativa sin ánimo de lucro que constituye una línea de ayuda para detener el fraude en el ecosistema de la publicidad digital. Este proyecto, pionero en España, cuenta con la colaboración de Linicom junto a Adobe, Rubicon Project, Xaxis, IAS, Vocento, ISDE y Zeotap han creado FaqFraud. Y se han incorporado también Nugg.ad (a Zalando Media company), SunMedia (by Fibonad), TapTap Networks, Tappx y AMNET Iberia.

Acerca de MMA

La Asociación de Marketing Móvil (MMA) es la principal asociación global sin ánimo de lucro, que representa a todos los agentes de la cadena de valor de comercialización móvil.

Cuenta con más de 800 socios a nivel mundial y con presencia física en 21 países, cubriendo 50 países.

En España, su actividad se centra en eliminar los obstáculos a los que las empresas se enfrentan en la aplicación de la movilidad en sus modelos de negocio y estrategias; establecer pautas para los medios móviles, así como difundir y compartir buenas prácticas para un crecimiento sostenible y para el uso efectivo del canal móvil, convirtiéndose en un espacio de interacción y divulgación entre todos los que componen el ecosistema empresarial español.

MMA Spain cuenta con más de 100 asociados en España.

Más información: www.mmaspain.com – www.mmaglobal.com

