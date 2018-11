Los sacos para capazos están más de moda que nunca, según Enfants Et Maison Comunicae

jueves, 22 de noviembre de 2018, 15:59 h (CET) El saco para capazo se ha convertido en un elemento imprescindible de la equipación de paseo de un bebé. Enfants Et Maison, expertos del mundo del bebé, desvela las claves del éxito de ventas de los sacos para capazos Desde Enfants Et Maison, tienda online dedicada al mundo del bebé, se prevé que siga aumentando la demanda de sacos para capazos durante el 2019; con un crecimiento sostenido como el que se viene registrando desde hace un par de años. Este auge se explica en lo popular que se está haciendo este práctico elemento, indispensable para esta época del año.

El saco para capazo, cuco o moisés, se coloca en el interior del capazo y evita que el bebé se destape, permaneciendo siempre abrigado y calentito. Los sacos para capazo, además de prácticos y cómodos, son universales, adaptándose a cualquier modelo y marca de moisés, carrito, etc. Fabricándose sacos para el invierno, principalmente, y otros que pueden emplearse durante prácticamente todo el año.

"Uno de los modelos de sacos para capazo más demandados, registrando un gran éxito de ventas son los sacos para capazo con colcha que básicamente ofrecen las mismas características que los sacos convencionales, pero incluyen un saco interior blanco que va unido a una colchoneta de capazo mediante cremallera. Esto permite que pueda usarse la colchoneta en épocas calurosas sin necesidad del saco, dado que puede desprenderse una pieza de la otra con suma facilidad" según Enfants Et Maison.

En sus primeros meses de vida, el bebé pasa la mayor parte del día en su cuna y en los brazos de sus padres, y en el capazo, cuando lo saquen a pasear, de ahí que sea muy importante que permanezca abrigado y cómodo, para lo cual el saco del capazo será de gran utilidad. Esta práctica de pasear al bebé en sus primeros meses de vida es muy importante, ya que permanecer al aire libre hará que el bebé se vaya adaptando a los cambios de temperatura, estimula su percepción visual y auditiva.

La lista de cosas básicas que necesita un bebé recién nacido es bastante amplia y el capazo es solo una de ellas. Es recomendable que los productos que se adquieran sean multifunción y permitan un empleo polivalente. Es primordial encontrar el tipo de producto que facilite el ahorro.

A la hora de adquirir un buen saco para capazos, Enfants Et Maison recomienda tener en cuenta que tiene que ser un saco que proteja al bebé de las diferencias de temperatura (del hogar al exterior y viceversa) y en el que el pequeño esté completamente a gusto, para que en el trayecto sea lo más cómodo y placentero posible.

Al contrario que las tradicionales mantas, los sacos se adaptan a la silla y se ajustan perfectamente sea cual sea el modelo de carrito, no dejando tela sobrante por ningún lado. Existe un gran catálogo de sacos en cuanto a telas y diseños para que hagan juego con la silla o portabebés, pero lo más importante es que sea de un material adecuado para el frío, como por ejemplo, el nórdico que mantendrá al pequeño calentito.

El saco se convierte por tanto en un elemento indispensable para que el bebé esté totalmente protegido de las fluctuaciones bruscas de temperatura.

Más información en: https://www.enfantsetmaison.com

