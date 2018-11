Nicola Cerantola: "Tenemos que empezar a preguntarnos si realmente necesitamos lo que vamos a comprar" Comunicae

jueves, 22 de noviembre de 2018, 16:35 h (CET) En la Semana Europea de la Prevención de Residuos, este profesor de EOI, experto en diseño, emprendimiento y economía circular, propone un cambio de perspectiva para avanzar hacia una sociedad más sostenible y feliz. En su opinión, al hablar de prevención la atención se centra en la reducción de desperdicios en la producción o el empaquetado, pero "pocas veces nos preguntamos por qué ese producto se fabricó, se comercializó y se adquirió" Del 17 al 25 de noviembre se celebra la Semana Europea de la Prevención de Residuos (European Week for Waste Reduction, EWWR). Promovida por diferentes agencias y organismos de la Unión Europea y de los Estados miembro, esta iniciativa tiene como objetivo concienciar a la sociedad de la necesidad de reducir el volumen de residuos a través de su prevención, de la reutilización de productos y del reciclaje de materiales.

Pero ¿a que se refieren cuándo se habla de prevención? “Cuando lo aplicamos a nuestro modo de vida, al tema de la sostenibilidad o la salud, quizás nos referimos a una prevención incorrecta”, asegura Nicola Cerantola, profesor de EOI (Escuela de Organización Industrial) y experto en ecodiseño, ecoemprendimiento y economía circular.

“El concepto de ‘prevenir’ es como las matrioskas, aquellas muñecas rusas que tienen otras muñequitas dentro cada vez más pequeñas: siempre hay un nivel más profundo que mirar, un nivel de prevención anterior”, explica Cerantola.

Según este experto, al hablar de prevención de residuos la atención se centra en el proceso de extracción de recursos, fabricación y embalaje del producto. Sin embargo, “pocas veces nos preguntamos por qué ese producto se fabricó, se comercializó y se compró. Esa quizás debería ser la primera pieza del juego, nuestro ‘prevenir’ más efectivo”, subraya.

“Si de verdad queremos caminar hacia un mundo más sostenible, tendremos que empezar a mirar no sólo en las entrañas del sistema productivo o del producto a través del ecodiseño y la economía circular: tendremos que preguntarnos sobre las necesidades verdaderas de los consumidores para ayudarles a decidir si el producto es realmente necesario o no, desde nuevas perspectivas más responsables e inteligentes”, concluye Nicola Cerantola. “Quizá esa sea la primera matrioska que tendremos que buscar para que nos lleve hacia una sociedad menos consumista, sostenible en el tiempo y, sobre todo, más feliz”.

