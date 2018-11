Casas ecológicas, la solución climática al último informe del IPCC Comunicae

jueves, 22 de noviembre de 2018, 16:43 h (CET) Según el IPCC, el clima en el planeta se encuentra en un momento delicado, por lo que medidas como la fabricación de casas ecológicas se han convertido en primordiales para minimizar los efectos vaticinados Un reciente informe del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) ha revelado que el planeta cuenta con unos 12 años como máximo para limitar una catástrofe climática, siendo necesarios cambios urgentes para reducir el riesgo de calor extremo, sequías, inundaciones y pobreza. Estas medidas irían encaminadas a que el calentamiento global se mantenga en un máximo de 1,5°C de variación, línea roja marcada como punto de no retorno.

Las propuestas planteadas por los principales países industriales y sus empresas para minimizar los efectos negativos en el clima del planeta son muchas, desde el uso de vehículos eléctricos que no emiten CO2 hasta el uso de bombillas de bajo consumo o la plantación de árboles. Una de las medidas que más fuerza está tomando en los últimos años, sobre todo en la Costa del Sol, es la de la construcción ecológica. De esta manera, la construcción de casas autosuficientes en Málaga está aumentando de forma considerable.

Este tipo de vivienda sostenible basa su construcción en materiales que producen un bajo impacto tanto en su fabricación y colocación como en su posterior mantenimiento. Además, se caracterizan por respetar el medio ambiente y aprovechar los recursos renovables. El auge de este tipo de construcciones en Andalucía, facilitado en gran medida por el clima soleado que se registra durante casi todo el año, sitúa a España entre los países idóneos para combatir el cambio climático vaticinado.

Según Bass Houses, empresa reconocida por el desarrollo del concepto de la bioconstrucción en Málaga, hablar de construcción ecológica significa hablar de diseño bioclimático, de materiales respetuosos con el medio ambiente y de eficiencia energética, ya que la construcción ecológica debe entenderse como una herramienta necesaria de cambio.

