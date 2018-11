Diana Lázaro presenta nuevo espectáculo de monólogos en Madrid A partir del miércoles 28 de noviembre Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 22 de noviembre de 2018, 08:51 h (CET) Ríete de las miserias humanas con la más miserable, Detrimento López, la única persona desgraciada de Instagram. El Teatro Lara de Madrid estrena su obra 'Besugo por las paredes'.



El nuevo espectáculo de Diana Lázaro es un monólogo absurdo, como la vida. Hablemos claro, la vida es una estafa, una chapuza monumental, un desastre, y el ser humano es un tarado que se cree que puede ser feliz. Total, este monólogo muestra todo este sin sentido.



Este espectáculo es el resultado de que Detrimento López (la única persona desgraciada en Instagram) no pudiera irse a Cuenca a hacer un retiro espiritual para meditar sobre la vida. Su hija de 9 años, harta de de oírla, la convenció para que ampliara su público; y aquí está, decidida a compartir con el mundo todo lo que no sabías que sabías de la vida y a que nos riamos de todo para no suicidarnos.



Diana Lázaro, ha sido desde azafata del "1,2, 3", la jefa del espacio Cybercelia o presentadora de "Lluvia de estrellas", hemos podido verla en "Hospital Central" y "Las Chicas de Oro" en televisión, en cine en "Jefe", "Grupo 7" y en teatro en "Burundanga", "Taxi", "Los monólogos de la vagina", entre otros, ahora se lanza con su primera obra de teatro escrita por ella " Besugo por las paredes".

