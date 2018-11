Buen comienzo de Champions para los equipos espaÃ±oles

El martes dio comienzo la competición más importante del mundo a nivel de clubes, la Champions League, que tantas alegrías da a los aficionados ya que se enfrentan los equipos europeos más potentes. En la primera jornada tanto Barcelona como Atlético de Madrid harían su debut oficial en la competición y ambos salieron bien parados de encuentros complicados.

El Barcelona tuvo enfrente a un PSV que en algunos tramos del partido demostró ser un equipo explosivo, pero la fragilidad defensiva permitió a los atacantes culés hacer lo que quisiesen con el balón en los pies. Messi lo dejó claro a principio de temporada, el objetivo este año es la Champions y ante el equipo holandés ya mandó un aviso al resto de equipos. El argentino no fue el único en afirmar que la Champions le hace especial ilusión, Rakitic tampoco dudó a la hora de decir que este año van con todo para ganar la competición europea.

El astro argentino marcó tres goles fantásticos para encarrilar el primer partido de la competición europea, que le ha permitido ponerse como primero de su grupo por el número de goles marcado. El conjunto de Valverde se sintió más cómodo en la primera parte que en la segunda, aunque en el tramo final del partido es cuando llegaron casi todos los goles ya que el rival se vio obligado a arriesgar más para ir en busca del empate. El Barcelona es uno de los grandes candidatos a ganar la Champions League con una cuota de 6.50 en Betway, estas cuotas han sido seleccionadas a día 19 de septiembre.

Una asignatura pendiente del conjunto blaugrana era mostrar solidez defensiva, esto se consiguió a medias ya que a pesar de dejar la portería a cero, Steven Bergwijn y el mexicano Lozano tuvieron varias oportunidades de batir a Ter Stegen. Finalmente, Umtiti acabaría expulsado tras un fuerte choque con Lozano y Lenglet hizo bastante bien su cometido tras sustituir al francés.

Curiosamente, los mejores minutos de los locales llegaron con tan solo diez jugadores en el campo. Además del central, Arthur y Arturo Vidal disputaron oficialmente los primeros minutos en Champions con la camiseta blaugrana. Los tres goles de Messi y un zarpazo de Dembélé valieron para sumar los tres primeros puntos en el marcador culé de la clasificación.

Gracias al horario de ambos partidos, los aficionados pudieron disfrutar de los dos partidos ya que uno empezaba con el final del otro. Por otro lado, el equipo del Cholo Simeone tiró de casta y experiencia para remontar un partido que se le puso cuesta arriba a los 18 minutos con el gol de Grandisir. El Mónaco demostró ser un equipo con una plantilla repleta de jugadores técnicos y de calidad, pero con una falta de madurez en sus jugadores que les condenó ante un experimentado equipo rojiblanco que ha disputado dos finales de Champions en los últimos años. El Atlético fue más eficaz que vistoso pero los tres puntos valen igual si el marcador es favorable, más allá de si desarrolló un buen juego o no. Los discípulos del Cholo necesitaban conseguir un buen resultado para redimirse del mal comienzo de liga, en la que solo han sumado cinco puntos en cuatro partidos. El inicio no fue nada bueno aunque el punto positivo es que supieron reaccionar a tiempo, de una manera u otra la Champions es la competición en la que se tienen que centrar esta temporada con la gran plantilla con la que cuentan. Koke fue uno de los jugadores que más brilló sobre el césped, bien secundado por un Diego Costa que anotó en una de las pocas oportunidades que tuvo.

Minutos antes del descanso, Giménez conectaría un gran cabezazo en un saque de esquina y pondría a su equipo por delante antes de marcharse al vestuario. Una reacción propia de un equipo ganador que aspira a conseguir grandes metas en esta Champions y no volver a quedarse con la miel en los labios como en temporadas anteriores. El propio técnico del Mónaco, Leonardo Jardim, declaró en rueda de prensa que su equipo cayó derrotado por la falta de experiencia, aspecto con el que sí cuenta el equipo rojiblanco.

El miércoles será el turno del Real Madrid y Valencia, que se enfrentarán a Roma y Juventus respectivamente. Dos partidos complicados ante equipos siempre rocosos como son los italianos, aunque no hayan empezado de manera óptima la temporada en su competición liguera. Cristiano Ronaldo será el líder juventino y tendrá que demostrar su poderío en Europa en un campo ya conocido para él como es Mestalla.