Países que ya apuestan por la marihuana medicinal

Sin duda hay pocos temas que creen más controversia que la marihuana medicinal. Por una parte está científicamente demostrado que ayuda a paliar el dolor en ciertas enfermedades, pero por otra parte no deja de ser una sustancia muy polémica y prohibida en la mayoría de países del mundo. No obstante ya son muchos los países que han aprobado decretos e incluso leyes que permiten el uso terapéutico y medicinal de la marihuana. En este artículo analizaremos cuáles son estos países y en qué medida se ha legalizado el uso de esta sustancia.

El primer país del que hablaremos es Uruguay, ya que ha sido el último que se ha sumado al uso de la marihuana medicinal. Pero su aprobación en el congreso no se ha detenido solo en uso terapéutico. Desde el año 2017 también está permitido su uso con fines recreativos, tanto el consumo como el cultivo. Algo similar, aunque con diferencias de forma, ocurre en los Países Bajos. Allí es muy común cultivar tanto en interior como en exterior, ya que es un país con mucha tradición cannábica y uno de los primeros en exportar al mundo semillas de marihuana autoflorecientes, feminizadas y regulares

México también aprobó en 2016 el uso de esta sustancia para fines medicinales. Fue el Senado quien redactó el decreto ley, aunque el plan de ejecución fue diseñado por la Secretaría de Salud del país. Las clases más conservadoras del país se mostraron algo reacias a esta medida, pero finalmente las encuestas dieron soporte a esta decisión. Con el paso de los año no ha habido mucho cambio ya que el uso de la marihuana sigue siendo legal únicamente con fines terapéuticos y bajo prescripción médica.

Mucho antes, en julio de 2014, fue Canadá el país que aprobó no sólo el uso de esta sustancia, si no también su cultivo por parte de aquellas personas que, por prescripción facultativa, querían utilizar marihuana o derivados. Este tipo de uso y cultivo está bastante controlado y las penas por infringir la ley siguen siendo muy estrictas, ya que solo se puede cultivar en ciertos lugares determinados por las autoridades.

Brasil es otro de los países donde este uso medicinal está permitido. Este país fue un poco más allá y también se permitió la importación de productos medicinales que tienen entre sus compuestos el THC. De esta forma permite a sus ciudadanos interesados en la marihuana terapéutica recurrir a fármacos elaborados fuera del país. El cultivo también está permitido si es para este fin.

Uno de los grandes países que también dieron el paso hacia la regularización fue Estados Unidos. Como suele ocurrir en el gigante Americano, no fue en todo el territorio, solo algunos estados se acogieron a esta medida. Concretamente fueron California, Massachusetts y Nevada quienes en 2016 votaron a favor del uso medicinal de la marihuana. Progresivamente en el tiempo, más estados se van sumando a esta tendencia, sobre todo los menos conservadores. Los defensores de esta planta en Estados Unidos exigen que sea en todo el país donde se pueda usar de forma medicinal e incluso avanzar hacia el uso ocioso de la misma.

Reino Unido fue junto con Portugal uno de los países pioneros. En 2003 y en 2001 respectivamente, fue despenalizado el uso del cannabis siempre que se tratara de un consumo terapéutico. De hecho, en estos países y en varios más de Europa donde la marihuana medicinal está legalizada como Dinamarca o República Checa, ya existen multinacionales farmaceúticas que generan cientos de miles de euros al año con la venta de fármacos realizados con derivados del cannabis. Un ejemplo es la gigante GW Pharmaceuticals con licencia exclusiva en Reino Unido para fabricar estos medicamentos.

Croacia, Israel o Jamaica son otros ejemplos de países que desde hace varios años permiten el uso de esta planta en tratamientos médicos. En el caso de España, aunque se vive en un vacío legal que hace que esta práctica no esté permitida, todavía no se ha dado el paso para aprobar su uso sin restricciones dentro del ámbito de la medicina. Algo muy curioso pues a pesar de que existen growshop que venden semillas y todo tipo de accesorios para el cultivo y asociaciones que proporcionan a sus asociados marihuana con fines medicinales, todavía no hay una regulación como tal. Estas asociaciones defienden la necesidad de una regulación que les permita poder trabajar con normalidad para producir y suministrar a sus asociados