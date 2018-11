Sección: Empresas ‘Carritos Solidarios', una iniciativa para dotar de herramientas de trabajo a los programas de alimentos Comunicae

miércoles, 21 de noviembre de 2018, 12:19 h (CET) La empresa valenciana ITM Polycart ha iniciado la campaña ‘Carritos Solidarios’ con la donación hoy, 21 de noviembre, de una pequeña flota de carros de supermercado, valorada en 1.500 euros, al Programa de alimentos de Cruz Roja Valencia, para facilitarles el reparto de alimentos que se efectúa desde las 28 asambleas que la ONG tiene repartidas por la provincia de Valencia Para Tomas Morcillo, gerente de ITM Polycart, “es un placer colaborar con una institución con un espíritu solidario capaz de difundir valores humanos necesarios para mitigar la desigualdad social”. “Porque las empresas tenemos la obligación, dentro de nuestras posibilidades, de reinvertir parte del beneficio en ayudar a la sociedad y apoyar iniciativas como el reparto de alimentos de Cruz Roja Valencia”, añade Morcillo.

La vicepresidente provincial de Cruz Roja y presidenta de la Comisión de Intervención Social, Nieves Dios, ha agradecido esta donación. “Estamos encantados de entablar una nueva relación con Polycart a través de esta primera colaboración, que esperemos sea el inicio de una alianza a largo plazo”.

Para Cruz Roja “se trata de una donación muy original ya que ninguna empresa nos había donado carros de la compra vacíos, hasta ahora, y es un producto que nos viene especialmente bien tanto para transportar alimentos durante los repartos que hacemos regularmente, como para mover material de todo tipo como juegos o ropa, entre otros. Además es un recurso que facilitará la recogida y entrega a personas que cuentan con movilidad reducida”, explica Nieves Dios.

Polycart destaca que cada carrito donado a través de la campaña ‘Carritos Solidarios’ se convierte en una herramienta útil y funcional para las organizaciones que trabajan activamente en la campaña de recogida o de reparto de alimentos, que no tiene lugar solo en Navidad sino los 12 meses del año.

Todos los carritos de supermercado donados son considerados de cuarta generación. Están fabricados con polímeros 100% reciclables, son muy cómodos de manejar y presentan una gran durabilidad con respecto a los carros metálicos al no oxidarse.

Los carritos entregados a Cruz Roja por la empresa familiar ITM Polycart son los modelos P220 ‘Super Charger’, P175 ‘Store Cruiser’ y B75 ‘High Roller’. Son utilizados a nivel nacional por las principales grandes superficies dedicadas al sector agroalimentario y en supermercados de todo el mundo, especialmente, en Asia, en Europa y en Latinoamérica.

Entre las entidades que recibirán carritos antes de terminar el año, además de Cruz Roja, se encuentra Cáritas Valencia. En este caso, para hacer más fácil la recogida de alimentos a los usuarios, se tiene previsto dotar a uno de los economatos de la ONG con los carritos cesta de Polycart.

Otra de las entidades a la que se proporcionará carritos solidarios será a la Plataforma de Solidaridad Ciudadana Godella. Una asociación, creada por lo vecinos y vecinas de Godella, para ayudar a las familias más desfavorecidas de la localidad mediante la entrega de alimentos y de enseres de primera necesidad.

La campaña ‘Carritos Solidarios’ seguirá colaborando durante 2019 con las organizaciones solidarias que contacten con ITM Polycart. Cada petición será estudiada y atendida.

