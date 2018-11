Sección: Empresas Magpie cumple 10 años y abre su segunda tienda en Malasaña Comunicae

miércoles, 21 de noviembre de 2018, 14:47 h (CET) Magpie, la tienda vintage más famosa la ciudad, cumple 10 años. Una década desde que este templo de complementos y ropa exclusivos de los 20 a los 90’s abrió sus puertas por primera vez. Además, Magpie, situada en la Calle de Velarde 3, inaugura una nueva tienda en Manuela Malasaña 19. En ella seguirán reinando la ropa y los complementos más particulares, esos que día tras día y temporada tras temporada siguen enamorando a sus fieles clientes Magpie, una de las tiendas de moda vintage más famosas de España, cumple 10 años, a la vez que inaugura su segundo comercio en Manuela Malasaña 19, un nuevo local en el que la esencia Magpie se mantendrá completamente intacta.

Magpie cosechó éxitos desde sus principios en 2008 y poco a poco se fue popularizando hasta que empezó a comprar en ella gente de todos los rincones de España, e incluso del mundo, por su amplia colección en constante renovación, su inigualable relación calidad- precio y su magnífico trato al cliente.

De entre todas las tiendas especializadas de la zona de Malasaña, Magpie es la que tiene una mayor variedad de sombreros y tocados, gafas, bolsos, corbatas, joyas, cinturones, guantes, calzado e incluso trajes de novia. Y un detalle digno de mención: disponen de artículos de firma antiguos, 'Vintage de lujo': trajes de baño de Valentino, Louis Vuittones en ocasiones, carteras CH y, a veces, auténticos vestidos Moschino o Balenciaga.

En palabras de sus dueños Javier y Olaia Salgueiro: "En Magpie puedes encontrar todo un universo de artículos seleccionados con mucho cariño para que puedas perderte por un rato en el pasado y volver con algo único y especial".

La 'Moda Vintage'

La palabra vintage proviene de la voz francesa vendenge o vendimia: al igual que un buen vino, existen prendas o complementos cuyo valor se incrementa con el paso los años. Se considera que una prenda es vintage cuando tiene una cierta edad pero todavía no es una antigüedad, aunque el paso de los años le haya ido otorgando más valor.

En la sociedad actual, el regreso al pasado en el mundo de la moda se ha convertido en una sed, en una necesidad y cada vez es mayor el número de Street Stylers que incorporan en sus looks prendas y accesorios vintage.

