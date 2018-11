Sección: Empresas Sto analiza cómo influye la construcción y el diseño de un complejo comercial en las ventas Comunicae

miércoles, 21 de noviembre de 2018, 14:59 h (CET) Con motivo de la llegada del Black Friday, la multinacional alemana, especializada en la elaboración de elementos y soluciones constructivas, expone seis patrones arquitectónicos y de diseño que siguen los centros comerciales para conseguir espacios agradables donde el cliente se sienta cómodo y en los que se multipliquen las ventas. Además, aprovechando esta festividad, ha lanzado una campaña de descuentos, con rebajas del 10% en herramientas y maquinaria Cada vez existe una mayor reflexión sobre la forma en la que se están concibiendo arquitectónicamente los complejos comerciales. Sobre todo, en días como el Black Friday (viernes 23 de noviembre), fecha en la que se da especial importancia a la necesidad de conseguir diseños constructivos basados en los patrones de consumo y ocio que caracterizan a los diferentes perfiles de compradores.

Y es que, ahora mismo, optimizar la sensación de confort de los visitantes e incrementar, con ello, el índice de ventas, solo se consigue a través de fachadas atractivas, zonificación adecuada de los usos, manejo de las alturas, control del ancho de las circulaciones entre locales, correcta ubicación de escaleras o ascensores panorámicos y la conveniente elección de materiales.

No cabe duda de que la arquitectura comercial debe concebirse como un espacio agradable donde el cliente se sienta cómodo a la hora de comprar. Los expertos de Sto, multinacional alemana especializada en la elaboración de elementos y soluciones constructivas, analizan qué elementos se tienen en cuenta actualmente para conseguirlo:

La desorientación como factor de seducción. Se ha demostrado que un individuo “perdido” experimenta un impulso consumista no dirigido a nada concreto y satisface una necesidad reprimida de exploración, de contemplación, de escoger y de elegir. Así, aunque una construcción comercial tenga sentido analizada desde una perspectiva general, el mensaje implícito de “queremos que te pierdas” siempre está presente en su arquitectura. Este sentimiento, denominado “efecto Gruen”, se encuentra, además, influenciado por otros elementos como la luz, la música y los espacios de grandiosidad o recogimiento.

Crear una atmosfera multisensorial. Es importante que se vean inmersos en una atmósfera multisensorial que les abstraiga de lo cotidiano y no sean conscientes del paso del tiempo. Esto despertará el deseo de “descubrir de todo” tranquilamente y sin prisas. ¿Cómo se consigue? Con espacios unidos de tal forma que recorrerlos de la sensación de cinta de Möbius, pasando de un plano a otro sin percatarse de que se cambia de superficie. También hay otros elementos que “ralentizan” y refuerzan esta sensación de “no tiempo”. Por ejemplo, la ausencia de relojes o el uso de espejos. Estos últimos, tienen la capacidad de reducir la velocidad de marcha de los clientes, ya que los visitantes supervisan inconscientemente su propia velocidad al caminar.

Puntos calientes perfectamente definidos. Durante la proyección de este tipo de enclaves, lo primero que se hace es analizar previamente los flujos y caminos que tomará la gente cuando transite por sus tiendas y zonas comunes, investigando la conducta nómada de los consumidores y detectando cuáles pueden ser los posibles puntos calientes de compra. A partir de ahí, se diseñan espacios adaptados y se añaden elementos complementarios que refuerzan el cumplimiento de estos recorridos. Por ejemplo, se ha demostrado que el tamaño y ancho de unión de las baldosas puede influir en la duración de estancia en ciertas áreas, en que se tomen determinadas rutas o en las visitas a los niveles superiores del centro. Lo mismo ocurre con el hecho de disponer de puertas amplias, ya que “invitan” al cliente a entrar en un punto determinado, o de ubicarlas en la parte derecha de las superficies comerciales, propiciando un flujo de circulación natural (recorrido contrario a las agujas del reloj).

Temperatura de confort para alargar la permanencia. El confort térmico en el lugar de venta también forma parte de las técnicas de merchandising más utilizadas. Solo se conseguirá que el comprador esté a gusto comprando si no siente exceso de calor o frío. A este respecto, los componentes más importantes a nivel constructivo son el aislamiento térmico exterior, por su contribución al ahorro de demanda energética y reducción de aparición de humedades, y la correcta altura de los techos. También influyen otros como la ubicación de las puertas y las corrientes de aire generadas.

Elección de colores para impulsar las ventas. Numerosos estudios han confirmado que el color tiene una influencia muy importante en la decisión de compra. Una consideración que deberá tenerse en cuenta no solo a la hora de diseñar un producto, sino también los espacios físicos de venta. Se ha comprobado que los compradores impulsivos reaccionan mejor a colores como el rojo, el naranja, el negro o el azul marino, siendo estas tonalidades las adecuadas para outlets, tiendas de liquidación, negocios de comida rápida o almacenes de grandes superficies. Por su parte, los compradores más racionales (que planean más sus compras) responden muy bien a colores como el rosa, el celeste o el azul claro, por lo que se recomendará su aplicación en tiendas de ropa tradicionales.

Soluciones acústicas para una estancia saludable. El ruido es uno de los grandes enemigos de este tipo de puntos de consumo. Tanto es así que, aunque no existen límites legales de exposición para ambientes interiores, la OMS ha llegado a aconsejar que se evite llegar a los 70dB para zonas comerciales. Y es que la sensación de tranquilidad, comodidad o cualquier otro estado que beneficie el proceso de compra es vital para que el cliente permanezca en una tienda o local determinado. En este contexto, la OCU recomienda estudiar bien las dimensiones de las zonas de acceso, evitar las cúpulas o grandes volúmenes y utilizar materiales con mayor absorción acústica para evitar la reverberación.

Sto se une al Black Friday: herramientas y maquinaria al 10% de descuento

La multinacional alemana se suma al Black Friday facilitando descuentos en su oferta de herramientas y maquinaria en todo el territorio español, excepto en Baleares. Así, Sto aplicará, con motivo de esta festividad, un 10% de rebaja en todos los pedidos que se realicen el próximo 23 de noviembre, desde las 00:00 h. a las 24:00 h.

Cintas para hormigón y muros, tablas de lijado de aluminio, pistolas de espuma de relleno de poliuretano, aplicación de revoco o revestimientos, accesorios de fijación, espátulas, llanas, equipos de montaje, rodillos, pistolas, etc. son solo algunas de las herramientas y maquinaria que podrán adquirirse durante este viernes con precios de descuento.

