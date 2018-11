Black Friday y Haier: eficiencia en electrodomésticos y máximo ahorro

Con el Black Friday, Haier, líder mundial en electrodomésticos por 9º año consecutivo, propone los equipos más eficientes en consumo eléctrico. Haier ofrece dentro de su gama, combis de clase energética A+++ con un consumo de solo 176 kWh/año. La lavadoras Haier Direct Motion de 8 kgs con garantía ilimitada en el motor contiene una clasificación A+++(-50%) consumiendo 97kWh/año Ahorrar en la factura de luz es posible si se usan electrodomésticos eficientes y de bajo consumo. Con el Black Friday, Haier, líder mundial en electrodomésticos por 9º año consecutivo, sigue apostando por la innovación y por la tecnología aplicada a sus productos. Los frigoríficos combi A+++ o A++ de Haier consumen hasta un 50% menos y las lavadoras hasta un 40% (motor Inverter) y un 50% (motor Direct Motion).

La gama de frigoríficos combi Haier 3D Serie 60 ofrecen máxima calificación energética, es decir, máximo rendimiento con un consumo de tan sólo 176 kHw/año. También las lavadoras Direct Motion incorporan un motor, con garantía de por vida, que se acopla directamente al tambor. Una exclusiva tecnología que elimina la fricción mejora la eficiencia del lavado y reduce aún más el consumo de energía.

“Los especialistas, ante el incremento de los precios de la luz, recomiendan sustituir los aparatos antiguos por otros más eficientes” afirma Francisco Marco, Marketing Manager de Haier Iberia, S.A. y miembro de ANFEL. Según ANFEL, la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Electrodomésticos, en función de la antigüedad del aparato que se sustituye (por ejemplo, un combi de más de 15 años) es posible ahorrar hasta 182€ al año en electricidad.

“Es posible amortizar en muy poco tiempo la compra de un electrodoméstico de alta eficiencia energética”, afirma Francisco Marco. En líneas generales para frigoríficos, congeladores, secadoras, lavavajillas y hornos, el ahorro es suficiente como para acogerse al plan Renove. Por ejemplo, una lavadora A+++ puede llegar a ahorrar hasta 43€ al año en la factura de la luz.

“También hay trucos para controlar el importe de la factura la luz, como poner la lavadora o el lavaplatos en determinadas horas en las que el precio de la electricidad, del kilovatio/hora, es menor” afirma Francisco Marco. Según diversos estudios realizados, se tiene que evitar poner en marcha los electrodomésticos entre las 21 y las 22 horas, aunque todo depende de la demanda de electricidad y del coste de producción de dicha energía.

Haier es N°1 mundial de electrodomésticos por 9º año consecutivo, con una participación en el mercado del 14,2% de volumen de ventas en unidades (Fuente: Euromonitor International Limited; volumen de ventas en unidades basado en datos de 2017). Con su compromiso de ofrecer productos innovadores y de calidad a los consumidores de más de 165 países en el mundo, el grupo dispone de 66 oficinas comerciales, 143 330 puntos de venta y 33 fábricas con 73 000 empleados en todo el mundo.

Haier persigue la excelencia en materia de innovación a través de sus 9 centros de I+D y asegura que sus productos se adapten a los gustos y necesidades de los consumidores en los diferentes mercados locales en los que está presente. Haier coloca la I+D en el corazón de su estrategia a través de 5 plataformas principales: gama blanca, inversión e incubación, participaciones financieras, industria de bienes raíces e industria cultural.

Haier, con su compromiso “Zero Distance”, mantiene siempre una estrategia de innovación enfocada en el consumidor, entendiendo sus necesidades diarias. Para ello desarrolla productos que combinen la última tecnología, eficiencia, sostenibilidad con un diseño sofisticado y elegante, para dar siempre respuesta a esas necesidades.

Los ingresos globales de del Grupo Haier en 2017 fueron de 241.9 billones de Yuans (37.2 billones de US$), con beneficios totales antes de impuestos que exceden los 30 billones RMB (4.63 billones de US$) por primera vez. Haier Electronics Group Co., Ltd. (HKG: 1169), subsidiario de Haier Group, cotiza en la Bolsa de Hong Kong Qingdao Haier Co. (SHA: 600690), también empresa subsidiaria de Haier, cotiza en la Bolsa de Shanghái.

Actualmente, las empresas del Grupo incluyen marcas como Haier, Casarte, GE Appliances, AQUA, Fisher & Paykel, Leader, RRS, DCS y Monogram. Cada empresa tiene su propia posición de mercado, proporcionando siempre sorprendentes experiencias de usuario para sus consumidores.

