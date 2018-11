Sección: Empresas Piscinas Lara explica por qué es esencial dejar agua en la piscina durante el invierno Comunicae

miércoles, 21 de noviembre de 2018, 07:44 h (CET) Ocuparse de todas las labores de mantenimiento que una piscina requiere no es nada fácil. Hoy en Piscinas Lara explican por qué es esencial dejar la piscina llena de agua durante el invierno incluso aunque el agua se congele debido a las bajas temperaturas "Cuando se drena una piscina por completo, las paredes y el suelo quedan totalmente expuestos a sufrir arañazos, golpes y otros daños causados por escombros durante los meses de invierno. Eso, sin mencionar que probablemente el revestimiento se secará, se encogerá y se agrietará", afirman en Piscinas Lara.

Según los expertos de esta empresa madrileña especializada en todo tipo de complementos y accesorios para piscinas, el cobertor de piscina que el propietario elija afectará a cuánta cantidad de agua debería dejarse en la piscina más allá de situar la línea del agua debajo de los skimmer.

"El principal beneficio de dejar agua en la piscina es garantizar que estará protegida de una variedad de situaciones y elementos. Incluso aunque el agua de la piscina se congele, los químicos agregados al agua durante el proceso de invernaje se encargarán de mantener la piscina segura durante los largos meses de invierno", mantienen.

Si se prevén y se llevan a cabo las labores de invernaje necesarias, cuando vuelva la primavera y el agua se descongele, será más fácil poner todo en orden porque los químicos estaban ya equilibrados en el momento en el que se congeló. Por eso, asegurarse de realizar un tratamiento de choque con cloro, un antimanchas y un alguicida es clave para que el agua se mantenga en perfectas condiciones durante el invierno.

"En cuanto al drenaje del agua de la piscina, en general el estándar suele ser situar una línea imaginaria justo debajo de los skimmer y tomarla como referencia para drenar todo el agua necesaria hasta que coincida con esa línea. En cualquier caso, no hay por qué preocuparse de que el agua se ensucie si se instala un cobertor de piscina de calidad", explican.

Poseer una piscina es definitivamente divertido. No obstante, mantenerla en unas condiciones adecuadas también requiere mucho trabajo. Realizar correctamente las labores de cierre e invernaje de la piscina no sólo evitará que su propietario deba invertir una gran cantidad de tiempo en prepararla para la apertura el próximo verano, también le ahorrará una cantidad significativa de dinero.

