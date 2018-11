Autónomos y trabajadores de microempresas se formarán en competencias digitales

El Servicio Público de Empleo Estatal ofrece cursos 100% subvencionados en modalidad online para que trabajadores de microempresas, emprendedores y autónomos implementen la estrategia digital en sus negocios. También se ha reservado un porcentaje de plazas para desempleados La transformación digital llega a las microempresas españolas (de menos de 10 empleados) de la mano de un proyecto de formación online gratuita que subvenciona el Servicio Público de Empleo Estatal dentro de las Políticas Activas de Empleo públicas.

En esta ocasión, los trabajadores de microempresas, emprendedores y autónomos podrán formarse en el área de marketing digital, ofimática y teleformación, entre otras.

Estos cursos ofrecen a los alumnos la posibilidad de adquirir competencias digitales para incorporar, por ejemplo, las redes sociales y las técnicas de marketing, en la estrategia de ventas de su empresa.

Además, con esta formación el SEPE quiere contribuir a la dinamización y digitalización del tejido empresarial español, compuesto fundamentalmente por autónomos y microempresas. Se facilita también que empresas de todo tipo, y en todos los sectores de la economía, creen su producto o servicio y participen activamente además de en la venta, en la promoción y publicidad.

Requisitos de acceso a la formación

Con el importante crecimiento de los contratos parciales y temporales y la inestabilidad existente en el mercado laboral en los últimos años, el SEPE, dará prioridad en la solicitud de plaza en estos cursos a ciertos colectivos con especiales dificultades profesionales, como a trabajadores con contrato temporal o a tiempo parcial, así como a mujeres, personas mayores de 45 años, personas con discapacidad y personas de baja cualificación.

Además, se ha reservado un porcentaje de plazas en formación para desempleados de: Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Melilla, La Rioja, Región de Murcia, Navarra y País Vasco.

Esta formación no consume créditos de formación de las empresas y no supone coste alguno para los participantes. No es formación bonificada, ni el alumno necesita autorización de su empresa, ya que puede inscribirse a título personal.

Una vez inscritos, los alumnos accederán a los contenidos, que estarán disponibles las 24 horas del día, a través de un campus virtual. Ahí, además, contarán con la ayuda de tutores especializados en cada materia, con quien podrán resolver las dudas a lo largo del período lectivo.

Al finalizar el curso, los participantes recibirán un diploma de aprovechamiento en el que se incluirá el logotipo del Ministerio de Trabajo, ya que todas las acciones son especialidades reconocidas por el SEPE.

Inscripción y fechas

La inscripción en estos cursos estará abierta hasta febrero de 2019, puesto que habrá varias convocatorias de inicio a lo largo de estos meses. Las plazas se asignarán por orden de llegada de las solicitudes. La consulta de los cursos disponibles y la solicitud de plaza ya se puede realizar desde este enlace.

Para cualquier consulta o aclaración se ha puesto a disposición de los interesados un teléfono gratuito, 900 100 957, a través de WhatsApp 619 926 324 y el e-mail atencionalumno@femxa.com donde se resolverán las dudas que puedan surgir.

