El primer Black Friday de WitEmotions con descuentos de hasta el 35% hasta el domingo 25 de noviembre

miércoles, 21 de noviembre de 2018, 08:11 h (CET) Por primera vez, la empresa se une a la celebración que abre las puertas a las compras de Navidad. Una selección de sus mejores productos tendrán un descuento especial Aunque se traduce como Viernes Negro, WitEmotions se ha llenado de color y de inspiración para celebrar el Black Friday 2018. Para el que no conozca la firma, convertir fotos en regalos originales es su punto de partida. El cliente solo tiene que escoger cuál es el producto de la tienda que más le gusta y que luego personalizará con esos momentos que quiere recordar para siempre. En la página web tienen varias secciones destinadas a distintos tipos de regalos pero para el Black Friday se ha preparado una sección especial en la que tienen cabida los productos de más éxito y que ahora se podrán conseguir con un descuento de hasta el 35%. La campaña empiezael miércoles 21 y se prolongará hasta el domingo 25.

Próxima estación: Black Friday

En WitEmotions se pueden elegir hasta 3 formatos distintos de calendarios: los de pared, los de sobremesa y los que llevan incorporado un imán de nevera. Formatos versátiles y útiles para conseguir un aire original con tan solo un elemento. En el calendario de pared Aire se puede personalizar cada mes con una fotografía; el modelo Mondrian es la opción más abstracta y el cliente puede jugar con 34 fotos, con 2 o 3 fotos por mes. El calendario Event, ya sea de pared o sobremesa, es otro de los productos más solicitados y que también se podrá conseguir con el descuento del 35%.

Incorporar comentarios, eventos y efemérides más importantes o especiales son otras de las opciones posibles a la hora de personalizar calendarios durante el Black Friday.

Asimismo, las estrellas de Hollywood o placas de calle y metro son los llamados regalos sorprendentes de la firma que también participan en esta jornada de ofertas exclusivas. En la sección de papelería, todos los blocs de notas se podrán personalizar y conseguir a un precio inferior con motivo del Black Friday. Incluso el tradicional juego de mesa Parchís también se podrá adquirir con el descuento especial.

Los productos de la sección de fotos y collages tampoco podían faltar a esta cita, desde la película antigua XL que ofrece un aire retro a las fotografías que componen el mosaico, hasta el collage de 9 fotos y el llamado cuadro Me gustas, que suponen todo un reto para el cliente porque el resultado final depende de su creatividad e inspiración.

Empresas como WitEmotions hacen posible disfrutar mucho más de las fotografías gracias a la personalización de las mismas, además, en un proceso cómodo y seguro que se cumple en pocos minutos. De esta forma, una imagen se convierte en la protagonista de objetos y regalos originales que pueden ir acompañados de mensajes especiales y únicos. Durante estos días, la empresa espera celebrar con sus clientes el tan esperado Black Friday.

Sobre WitEmotions

La personalización sin límite es la filosofía de esta empresa fundada en Terrassa en el año 1964. Premiada en varias ocasiones por su trayectoria y sus trabajos, ofrece un servicio integral de comunicación gráfica que va desde la impresión tradicional, hasta la producción de elementos con efectos especiales, servicios gráficos para E-commerce o campañas de marketing on-line.

