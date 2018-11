Pleno Infantil en Sigüenza en el Día Universal del Niño

El Pleno Infancia y Adolescencia es uno de los actos organizados por la comunidad educativa de Sigüenza para conmemorar el Día Universal del Niño. Alumnos de los diferentes centros escolares del municipio han elaborado un Manifiesto del Buen Trato para luchar contra la violencia que miles de niños y niñas sufren cada día en el mundo La ciudad de Sigüenza ha celebrado hoy el Día Universal del Niño como no podía ser de otra manera, con un Pleno Infantil, el tercero del año. Tras la bienvenida del alcalde, José Manuel Latre, a tan ilustres asistentes, han tomado la palabra los verdaderos protagonistas del día: los chicos y chicas del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia. Ha sido la alcaldesa infantil, Inés Gálvez, quien ha anunciado en primer lugar que Sigüenza ha renovado durante cuatro años más el título de 'Ciudad Amiga de la Infancia' otorgado por UNICEF. Asimismo, el Consejo ha agradecido la colaboración de todas las asociaciones y técnicos municipales que han participado en la elaboración del II Plan Municipal de Infancia y Adolescencia.



Los representantes de los centros escolares seguntinos Martín Vázquez de Arce, Sagrada Familia y San Antonio de Portaceli se han sumado a la propuesta de UNICEF para trabajar y desarrollar un tema que afecta directamente a la infancia. Este año la propuesta ha consistido en elaborar la 'Vacuna del Buen Trato' para terminar con el virus de la violencia.

El Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia trasladó a los centros escolares la idea de trabajar en este proyecto para proteger a la infancia y adolescencia de la violencia en sus múltiples variantes: violencia machista, ciberacoso, racismo, abusos, ciberbullying, hostigamiento, indiferencia, abandono, acoso sexual, exclusión, manipulación, presión, coacción, agresiones verbales y físicas, menosprecio o intimidación.



En este peculiar y ejemplar pleno, los representantes del Consejo han presentado los virus que han detectado en sus respectivos colegios como el denominado “VIRUSVAB” (virus de la violencia, acoso y bullying). Para combatirlos, los chicos del Consejo han elaborado dos vacunas “REPELEV” y “FRENAVAB” compuestas por diferentes componentes que destruyen todos los tipos de violencia identificados. En ellas se integrarán las vacunas que han hecho en los colegios. Los principios activos que componen estas vacunas son tolerancia, respeto y compañerismo. Las indicaciones de uso son el diálogo y la comunicación, empatía, solidaridad, resolución de conflictos de forma pacífica, reconocimiento de la diversidad y amistad. La frecuencia de uso de esta vacuna es aplicarla todos los días de la vida. “Esta es una vacuna que no se toma ni se pincha, se piensa y se incorpora a nuestro comportamiento” han afirmado los diferentes niños y niñas que han intervenido en la asamblea.



A continuación, han leído el manifiesto elaborado por el Consejo Municipal de Infancia contra la violencia que miles de niños y niñas sufren cada día en el mundo:



Manifiesto del Buen Trato

“Los abusos, el maltrato, el acoso escolar, el reclutamiento de niños para las guerras, la indiferencia, el acoso todos estos tipos de malos tratos y muchos más impiden el bienestar y un buen desarrollo físico y psicológico de los niños.

Con estos manifiestos del “Buen Trato” que en cada colegio y en el Consejo municipal de infancia hemos elaborado queremos pedir que se acabe con todos estos tipos de violencia y queremos alzar nuestra voz para que esto cambie.

Para garantizar el Buen Trato, creemos que hay que reforzar lo mejor de cada persona para contribuir a crear una sociedad mejor, nosotros nos comprometemos a tener conductas de buen trato en nuestra forma de actuar, aspiramos a erradicar la violencia interpersonal de nuestras vidas, nos esforzaremos por respetar las ideas de todo el mundo y no apoyaremos conductas que perjudiquen a los demás, trataremos a todas las personas en igualdad estableciendo el diálogo como prioridad para resolver los conflictos.

Invitamos a todas las personas a que se sumen a manifestar buenos tratos hacia los demás y pedimos a las autoridades que también se sumen y pongan los medios necesarios para frenar, denunciar y garantizar las herramientas de prevención, detección, protección, educativas y evaluadoras para acabar con la violencia y los malos tratos”.



El Pleno Infantil ha terminado con las propuestas del Consejo Municipal de Infancia al Ayuntamiento. Los niños han propuesto cambiar las mesas del jardinillo de la Alameda, arreglar algunas vallas y bancos del Vadillo por la Puerta del Sol, la instalación de más iluminación en algunas calles del municipio, vigilar el aparcamiento de los coches en las esquinas y el requerimiento a los dueños de perros que los lleven atados y con bozal, en el caso de los perros peligrosos, e instarlos a que recojan los excrementos. También han solicitado al consistorio un scalextric para la Salamandra, alguna actividad de karaoke y una pista de Skatepark.



Para conmemorar el Día Universal del Niño, el consistorio ha organizado otras actividades como el Taller del Buen Trato, un espectáculo musical el 21 de noviembre en el pósito donde acudirán todos los niños desde 1º de primaria a 2º de Secundaria y la presencia en el IV Foro Provincial por la Participación Infantil que se celebrará en el Palacio de la Diputación el 30 de noviembre.



En 1959 la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. Tres décadas más tarde, el 20 de noviembre de 1989, se redactó el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado internacional más ratificado de la historia y cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han firmado.



En honor a esta declaración, el Día Universal del Niño se celebra todos los años el 20 de noviembre para proteger, promocionar y defender los derechos de la infancia. Es un día para llamar la atención sobre la situación de los niños más desfavorecidos y vulnerables y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo. Reivindica, además, que todos los niños tienen derecho a la salud, la educación y la protección, independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido.





