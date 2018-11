Sección: Empresas La agencia Market Development presente en la nueva edición del Smart City World Congress 2018 Comunicae

miércoles, 21 de noviembre de 2018, 09:42 h (CET) La agencia de azafatas, RRPP y protocolo ha prestado servicio en el congreso mundial sobre ciudades inteligentes celebrado durante estos últimos días en Barcelona La firma de protocolo Market Development, con sede en Sant Cugat del Vallès y Madrid, ha dado servicio en la edición 2018 del Smart City World Congress, el mayor evento mundial de ciudades inteligentes organizado por Fira de Barcelona, que se ha desarrollado esta última semana en la ciudad condal.

La compañía, una de las grandes referentes del sector de los eventos y de la imagen corporativa, ha prestado servicio durante los tres días de congreso, aportando toda la experiencia, profesionalidad, calidad e innovación, de la plantilla altamente cualificada de la agencia.

Market Development, con una larga trayectoria desde su creación el año 2002, planifica, coordina e implementa acciones comerciales elaboradas específicamente para cubrir las necesidades de cada cliente.

Más sobre el Smart City World Congress 2018

El salón dedicado a las ciudades inteligentes, clausuró el pasado jueves su octava edición, superando los 21.000 visitantes, un 17% más que en 2017. El congreso ha congregado durante los tres días, a más de 700 ciudades de los cinco continentes, 844 expositores y más de 400 ponentes.

La ciudad de Singapur ha sido premiada como Ciudad Inteligente de 2018 en el marco de los premios que Smart City Expo World Congress entrega cada año para reconocer las iniciativas y proyectos más destacados en la industria de la innovación y transformación urbana.

Este año el certamen se ha celebrado conjuntamente con otros eventos como Iwater, el salón sobre el ciclo integral del agua; Smart Mobility Congress, The Sharing Cities Summit, The C40 Talks y el Digital Future Society Forum, reuniendo a algunos de los principales expertos en innovación urbana.

En conjunto, los eventos celebrados durante la última semana en el recinto Gran Vía de Fira de Barcelona, han reunido a más de 25.000 visitantes de 146 países y 970 empresas.

Más sobre Market Development

Market Development, es una agencia de azafatas, RRPP y protocolo ubicada en Sant Cugat del Vallès con más 15 años de trayectoria profesional y consolidada como empresa de referencia en el sector. Tiene como misión, planificar, coordinar e implementar acciones comerciales elaboradas específicamente para cubrir las necesidades de cada cliente. Y para ello, dispone de personal altamente cualificado para todo tipo de actos y eventos con el objetivo de representar la imagen de su empresa y dar soporte a todas las acciones. Ofrece además, un servicio integral de comunicación y relaciones públicas 360º.

