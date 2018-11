Sección: Empresas Cambiar de asesoría: Avanza21 tiene el secreto para acertar Comunicae

miércoles, 21 de noviembre de 2018, 09:50 h (CET) Avanza21, la empresa sevillana de servicios de asesoría, hace un repaso por los motivos y trámites alrededor de un cambio de asesoría fiscal, contable y laboral Los últimos meses del año suelen ser época de hacer balance y revisar si se han cumplido los objetivos previstos en los primeros. Por eso, son muchas las empresas y autónomos que aprovechan para redefinir hacia dónde quieren dirigirse como profesionales.

Para hacerlo correctamente, es de vital importancia analizar -punto por punto- la situación de las áreas más importantes del negocio. Dentro de este análisis, deberá hacerse un diagnóstico del servicio que se está recibiendo en materia de asesoría fiscal, contable y laboral; una gestión que cada vez más empresarios externalizan.

El peso de este servicio es tal que, un mal asesoramiento podría provocar dificultad para la toma de decisiones importantes, al no contar con la información necesaria. “Además, hay que tener en cuenta que tendrá acceso a todos los datos económicos y legales, por lo que deberá ser de absoluta confianza”, explican desde Avanza21.

Por este motivo, un cambio estará completamente justificado si el servicio no cumple las expectativas. Avanza21 enumera algunos de los motivos que más se repiten a la hora de cambiar de asesoría:

No atienden llamadas ni solucionan dudas de forma inmediata.

No cumplen los plazos a tiempo.

No aportan un valor añadido al negocio ni son pro-activos.

No se comprometen ni generan confianza en el cliente.

No aportan demasiada información sobre la empresa o posibles ayudas.

No son transparentes y suben el coste de sus servicios sin aviso. Cambiar de asesoría: ¿cuándo y cómo?

El mejor momento para comenzar a trabajar con otra asesoría (especialmente en el área fiscal, contable y laboral) es el primer trimestre del año. Así, el cambio de una a otra será mucho más sencillo.

De cualquier forma, lo ideal es concretar las fechas con la asesoría que cesa y optimizar, en la medida de lo posible, el trasvase de datos. Tampoco debe olvidarse verificar que se cuenta con toda la documentación y que todo está contabilizado o presentado. “Por regla general, no suele haber problemas”.

Cambiar de asesoría: confía en Avanza21

Sea cual sea el tipo de negocio, normalmente se recomienda que sea la misma asesoría la que gestione las tres áreas, ya que será mucho más práctico.

En Avanza21 cuentan con un servicio de asesoría fiscal, contable y laboral completamente eficaz y gestionado por profesionales en el ámbito. “Asesoramos a nuestros clientes para conseguir adaptarnos a él, afianzando un compromiso que resultará satisfactorio para ambas partes”.

Los interesados pueden contactar llamando al 954 277 231.

