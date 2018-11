Sección: Empresas Actuaciones de músicos callejeros y talleres de arte urbano en #Imperdible_03 Comunicae

miércoles, 21 de noviembre de 2018, 09:58 h (CET) Bandas y solistas de diferentes estilos ofrecerán actuaciones gratuitas el fin de semana durante el festival #Imperdible_03. Los artistas urbanos E1000, Joseba Muruzábal y Pablo S. Herrero impartirán además talleres de grafiti, murales y collage La cultura y el arte urbano en sus múltiples disciplinas se harán ver y escuchar en la Plaza de Colón de Madrid el próximo fin de semana. El festival #Imperdible_03, organizado por la Fundación Cotec, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, ofrecerá viernes y sábado, de 10.00 a 21.00 horas y de forma gratuita, actuaciones de música callejera, talleres de arte urbano, así como competiciones y exhibiciones de skate, breakdance y bicicletas BMX flatland. El programa, abierto a todos los públicos, ofrece más de 40 experiencias para experimentar la relación entre la ciudad y la innovación.

La música estará representada en #Imperdible_03 por bandas y solistas de distintos estilos musicales que tienen en común haber desarrollado su talento en la calle. Ofrecerán actuaciones gratuitas las tardes del viernes (Victor Santal, Corofón, Ombligo Band, Zangolotinos) y el sábado (Ombligo Band, El Chúngaro & MDMB y The Dawlins). Los asistentes al festival podrán además iniciarse en el arte urbano, previa inscripción, participando en talleres con los artistas E1000 (enseñará a convertir un nombre o apodo en grafiti), Pablo S. Herrero (creará con ayuda del público un mural ecológico) y Joseba Muruzábal (impartirá un taller de collage).

La Plaza de Colón volverá a ser durante dos días punto de encuentro para el deporte y la cultura urbana, como sucedía en los años noventa del siglo pasado. El estilo de bicicleta BMX flatland y el skateboarding, dos deportes urbanos que serán disciplinas olímpicas por primera vez en los Juegos de Tokio 2020, ocuparán un lugar relevante en el festival, junto al breakdance.

Alberto Torres, campeón de España de flatland, enseñará al público algunos trucos del estilo freestyle, además de participar, junto con otros tres bikers profesionales, en un desafío frente a cuatro bailarines de breakdance, una batalla de trucos a ritmo de hip hop. Ambas disciplinas protagonizarán exhibiciones y talleres de iniciación, organizados por Colectivo Masquepalabras.

El Proyecto 1492 de la Asociación del Monopatín del Centro organizará un Game of S.K.A.T.E, competición en la que dos patinadores se retarán haciendo trucos hasta que uno consiga completar cinco (tantos como letras tiene la palabra skate), y un best trick sobre superficies en forma de hexágono, donde los participantes podrán exhibir sus mejores acrobacias.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.