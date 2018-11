Sección: Empresas 3 de cada 5 consumidores comprarán de forma impulsiva este Black Friday Comunicae

miércoles, 21 de noviembre de 2018, 10:11 h (CET) Las rebajas propias de esta jornada rondarán el 50% según los datos del comparador Acierto.com. Los productos tecnológicos serán los más demandados El próximo viernes 23 tendrá lugar el esperado Black Friday; una jornada que cada vez cuenta con más adeptos y que algunos comercios han decidido adelantar al lunes. Esta tendencia está convirtiendo lo que era un día de compras en una semana de descuentos. Pero, ¿cómo los aprovechan los consumidores españoles? La última encuesta realizada por el comparador de seguros Acierto.com revela que hasta 3 de cada 5 comprarán de forma impulsiva.



El dato llama ciertamente la atención pues, según los datos de la entidad, las compras por Internet suelen realizarse de forma más meditada; tanto, que más del 90% de los internautas compara precios antes de realizar una transacción. ¿Por qué no lo hacen en esta ocasión entonces? Pues porque la mayoría de ellos no cuestionan la autenticidad de las rebajas -solo 2 de cada 10 lo hacen-. Algo que, al mismo tiempo, ha provocado que cada vez sean más negocios los que se atreven con esta iniciativa.

Los descuentos más frecuentes

Por otra parte, se estima que en esta ocasión participarán más del 55% de los españoles, y que los productos más demandados serán los tecnológicos. En todo caso, tiendas de ropa, supermercados, agencias de viajes, aerolíneas, ópticas, perfumerías y hasta restaurantes lanzarán promociones que, en algunas ocasiones, alcanzarán el 70%. No obstante, el descuento medio será del 50%. Y hasta los seguros se han sumado a esta iniciativa. Entre otras se encuentra Línea Directa, Allianz, Direct Seguros, y Seguros Santalucía. Esta última también regala dos billetes de avión si contratas por el Black Friday. En cuanto a Direct Seguros regala bonos en carburante por contratar un seguro a terceros o a todo riesgo y sortea dos iPad Pro. Allianz realiza hasta un 15% en el seguro de viaje y Línea Directa descuenta 100 euros de la prima del coche y 50 euros en el caso de los seguros de hogar y moto. Una excelente forma de aprovechar el Black Friday para ahorrar también en las pólizas es usar un comparador de seguros como Acierto.com; hacerlo te permitirá visualizar todas las promociones de forma más rápida.



Por otra parte, cabe comentar que el perfil de comprador que más gastará estos días será el de mujer joven entre los 25 y 45 años con una capacidad adquisitiva media-alta. Además serán muchas las que compren productos para ellas mismas. Aun así, se calcula que las ventas del Black Friday y el Cyber Monday supondrán hasta un tercio de la facturación navideña.

Black Friday vs Cyber Monday

Centrándose en estas jornadas por separado se observa que los consumidores españoles optan por comprar durante el Black Friday, mientras que en otros países como Estados Unidos la tendencia apunta a esperar al Cyber Monday. En concreto, el 56,5% de los usuarios nacionales prefiere esta primera jornada, mientras que solo el 17,3% espera. El resto compra ambos días y durante toda la semana.



El informe del comparador de seguros Acierto.com, asimismo, desvela que hasta el 62% de los consumidores prefiere comprar online y que el gasto en la red se ha incrementado hasta en un 24% durante el último año. El porcentaje de españoles adeptos a este tipo de compras alcanza el 70%. Y es que no obstante la impulsividad propia de las rebajas y descuentos en general, la red ofrece una ventaja más: la rápida comparación y acceso a herramientas específicas “que permiten a los usuarios encontrar rápidamente la opción que mejor se ajuste a sus necesidades”, incide Brüggemann.



“Otra tendencia es comparar entre el precio del producto en la tienda física y online. Algo que podría explicar por qué el showrooming -ir a la tienda a probarse y después comprar en Internet- supone más de la mitad de las adquisiciones de esta clase”, añade el experto.

"Tu seguridad, clave"

Sin embargo, cuando se compra online conviene tomar una serie de precauciones, sobre todo si se tiene en cuenta que más de la mitad de los españoles han sufrido algún tipo de ataque cibernético. Una de las premisas clave es establecer una contraseña segura y nunca guardarla. Por desgracia y para empezar, hasta el 90% de los internautas españoles ignora cómo crear una. La mayoría tampoco verifica el sitio donde compra, algo básico para evitar estafas y fraudes.



Otras recomendaciones son evitar Wifis públicas y similares durante la transacción, revisar las políticas de privacidad, y no descargar archivos ni apps de remitentes y proveedores sospechosos -y que, por ejemplo, se estén haciendo pasar por la tienda online-. Mantener el equipo actualizado es también fundamental.



Más allá de establecer contraseñas seguras y de cerciorarte de la veracidad del descuento y del site, es conveniente fijarse en una serie de cuestiones antes de pagar. Por ejemplo, en los gastos de envío -para calcular bien el precio final-, en los plazos de devolución -podrían acortarse como sucede en algunos casos durante las rebajas-, y en la garantía del producto. Si incluye el IVA en el precio y el lugar de procedencia del producto es igualmente importante pues, si bien es posible que algunas tiendas extranjeras ofrezcan rebajas más cuantiosas, los gastos de aduanas podrían jugarte una mala pasada.

