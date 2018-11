'Jodidas Princesas', un audiolibro lleno de humor e ironía para afrontar los retos de la mujer de hoy

Una audioserie para reírse, soñar, pensar, reflexionar, pero también para mirarse a ellas mismas con otros ojos porque casi todas están influenciadas por alguno de estos personajes de los cuentos Jodidas Princesas es una historia exclusiva de Storytel, un audiolibro que hará pensar y con el que se apuesta por el humor y la ironía como otra forma de visibilizar los problemas de la mujer del siglo XXI.

Érase una vez una terapeuta con mucha paciencia y unos métodos poco ortodoxos, que se había convertido con los años en la favorita de todas esas mujeres para quienes su vida es un desastre. Un día empieza a recibir la visita de las protagonistas de los más famosos cuentos de hadas, que han crecido y están hartas. Su vida no es, ni mucho menos, como ellas habían soñado. Están hartas de verse atrapadas en una existencia llena de obligaciones y limitaciones en las que todos opinan. En un mundo donde los valores que representan son más una carga que una liberación para las mujeres, ellas mismas en este audiolibro harán abrir los ojos a la realidad y ayudarán a enfrentarse, de verdad, a la vida.

Sus pacientes serán una bella dormilona que se siente frustrada porque no cree en el amor verdadero, una princesa bellísima que está obesa porque le ha cogido fobia a la comida sana, una guerrera china que cree firmemente en el feminismo, pero un feminismo malentendido que le hace renegar de su esencia; una sirena que no quiere ser madre pero no se atreve a admitirlo, una belleza con tres pequeñas bestias y un padre ausente, etc. Y así, hasta nueve princesas cuentan, con mucho ingenio, sus sueños, sus frustraciones, sus problemas y sus ilusiones.

A través de la historia de estas protagonistas de cuentos, ya adultas, se conocerá –al tiempo que reírse– muchos de los problemas de la mujer de hoy. La necesidad de liberarse de la responsabilidad de la maternidad, las relaciones disfuncionales, la comida como vía de escape, la necesidad de «likes» en las redes sociales o el positivismo desmesurado son algunos de los temas que, de la mano de las princesas que marcaron los sueños de millones de niñas, se abordan con ironía y mucha crítica social en este audiolibro.

La autora de esta audioserie, Eva Campos Navarro, es escritora, psicóloga y coach. Autora de Soy más lista que el hambre y Alicia en el país de las rosquillas. Ha colaborado y colabora con diversos medios de comunicación como psicóloga, contertulia y consultora de temas sociales relacionados con la mujer. Participa en el programa de Telemadrid “La báscula” que se estrenó con mucho éxito el pasado mes de septiembre.

Jodidas Princesas, es una audioserie de Storytel. La plataforma ha lanzando en España excelentes audioseries exclusivas, desarrolladas específicamente para el formato de audiolibro dentro del sello Storytel Original. La empresa con sede en Suecia, se ha convertido en uno de los principales desarrolladores de este tipo de contenido seriado en Europa, con cien series exclusivas publicadas en más de diez países y una producción que terminará el 2018 con unas doscientas series disponibles para sus suscriptores.