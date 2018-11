Etiquetas: Pesca Día mundial Supermercado - Sección: Ciencia La sostenibilidad del mar, un reto para los consumidores españoles Hoy se celebra el Día Mundial de la Pesca Redacción Siglo XXI

miércoles, 21 de noviembre de 2018, 09:07 h (CET) ¿Hasta qué punto repercuten nuestras decisiones de compra en la salud de los océanos? Con motivo del Día Mundial de la Pesca que se celebra el próximo 21 de noviembre, la ONG internacional Marine Stewardship Council (MSC), que desde 1997 trabaja por fomentar un modelo de pesca sostenible en todas las pesquerías, quiere concienciar también a la población sobre su responsabilidad al elegir pescado con sello azul en el momento de la compra.

Los consumidores españoles están muy concienciados acerca de la sobrepesca y el agotamiento y extinción de algunas especies marinas, como se ha podido comprobar en el estudio Percepciones del consumidor sobre pesca sostenible realizado por la consultora GlobeScan (mayo 2018) tras estudio de MSC. Esta preocupación está considerada la segunda mayor amenaza para la salud de los océanos (47%) después de su contaminación debido al plástico (62%). No obstante, dicha preocupación aún no se refleja en la elección de productos de pesca sostenible en la cesta de la compra de los españoles, y así quedó patente en la presentación del estudio el pasado 15 de noviembre en Madrid.

A esta presentación acudieron como ponentes diferentes expertos de la cadena de valor de la pesca sostenible en España. Representantes de dos de los principales supermercados del país como son Lidl (Michaela Reischl, gerente de sostenibilidad) y Eroski (Cristina Rodríguez, responsable de sostenibilidad) coincidieron durante la mesa redonda en la necesidad de formar e involucrar a los clientes en este proceso, ya que tiene que ser el consumidor el que, en el mismo punto de venta, recoja el testigo responsable comprando productos con sello azul.

Miren Garmendia (gerente de la Federación de Cofradías de Guipúzcoa) subrayó que la flota vasca ha ido evolucionando y adaptándose a las nuevas demandas de la sociedad y entre ellas la sostenibilidad y cómo el programa MSC les ha ayudado a demostrar que operan de manera sostenible.



Por su parte, Mikel Ojanguren (director general de Arte Morhua) comentó que MSC está siendo una palanca de innovación en su empresa, y que a partir de la sostenibilidad están añadiendo más valor y novedad a la categoría de pescado, concretamente del bacalao, en su caso.

Por su parte, el Grupo Iberostar (Alejandro Arguimbau, director de compras) señaló que, para el comensal y, por tanto, para la restauración, poder disfrutar de pescado y marisco certificado MSC es un punto diferencial, ya que la concienciación está virando cada vez más hacia actitudes más sostenibles.

