Política idealista y realista

Pude decirse sin temor a caer en la paradoja que toda política coherente y válida es ante todo idealista, en cuanto que está subordinada a una idea cuya actualización se propone. Ya se luche por la independencia del país, su integridad, su prestigio, su prosperidad, ya se luche por la felicidad de los hombres, la paz, la justicia, el confort, la libertad, la meta que se pretende alcanzar es un ideal, o sea una irrealidad.

La política que se pretende realista, intenta servir al hombre bajo esta premisa objetiva, y como no hay otro valor que éste, todos los medios utilizados son indiferentes, no existe ningún tabú. Al postularse el fin como un absoluto, y los medios como relativos a ese fin, la política realista escapa a la vacilación moral. De este modo la política se convierte en una pura y mera técnica. Los problemas que se le plantea no son morales, sino tácticos y técnicos.