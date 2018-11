Etiquetas: neymar Brasil Lesión - Sección: Fútbol Neymar se lesiona a los seis minutos en el amistoso Brasil-Camerún Sustituido por Richarlison de Andrade Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 21 de noviembre de 2018, 08:29 h (CET) El jugador brasileño Neymar Junior se ha lesionado este martes a los seis minutos del partido amistoso que enfrenta a su selección con Camerún en la localidad galesa de Denbigh, aunque el médico de la selección descartó "una lesión grave".



La estrella del París Saint-Germain, que estaba atravesando una muy buena racha de juego, tuvo que ser sustituido a los ocho minutos por Richarlison de Andrade, jugador del Everton, después de que se lesionase al golpear al balón en un tiro desde fuera del área.

Corría el minuto 6 cuando el ex del Barcelona disparó con la pierna diestra y acto seguido se echó la mano a la ingle. El árbitro se acercó a comprobar su estado físico y Neymar pidió rápidamente la entrada de las asistencias sanitarias.



El internacional brasileño se marchó del terreno de juego con evidentes gestos de dolor y se quedó en el banquillo lamentándose durante unos minutos. Acto seguido enfiló el túnel de vestuarios acompañado del cuerpo médico de la selección 'verdeamarelha'.



Sin embargo, el médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, explicó que, si bien se necesitaba una prueba para confirmar el diagnóstico exacto, no creía que la lesión en el aductor de Neymar lo mantuviera alejado de los terrenos de juego por mucho tiempo.



"Salió quejándose de dolor. Sintió una molestia, se necesitará un poco más de tiempo para evaluarla y realizar un escaneo, pero en principio no es una lesión grave", señaló Lasmar.



