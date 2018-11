Sección: Empresas Pepe Flores lleva la versión flamenca del musical El Conde Drácula al The Colony Theatre de Miami Comunicae

martes, 20 de noviembre de 2018, 15:38 h (CET) El próximo sábado 24 y domingo 25 de noviembre se estrena una nueva versión de la aclamada obra del irlandés Bram Stoker. El Conde Drácula será representado en un formato jamás visto antes. Una interpretación flamenca de la mano del bailaor Pepe Flores que trasladará al público a un mundo donde el amor siempre está presente Tras un año repleto de éxitos en España el bailaor catalán vuelve a Miami con un nuevo proyecto de uno de los musicales de más renombre. En esta ocasión Flores ha apostado por acercar la interpretación a su propio terreno: el flamenco.

El artista ha decidido dejar atrás dos temporadas en el Palau de la Música de Barcelona, donde ha protagonizado una obra con más de 3 millones de espectadores, para poner rumbo Miami con esta nueva propuesta artística.

Pepe Flores ha contado desde siempre con Ilisa Rosal, directora del ballet flamenco La Rosa, para crear y coreografiar por lo que, cómo era de esperar, ha vuelto hacerlo para este proyecto.

El Cónde Dracula vislumbra una versión completamente distinta a lo antes visto. El proyecto de Flores junto al Ballet La Rosa se caracteriza por ser una creación de un potente y vivido ballet flamenco, que toma el formato de obra musical. La propuesta se conecta con un material atemporal con el objetivo de crear una nueva encarnación de uno de los trabajos más definitivos en este género.

Un nuevo reto al que Flores se enfrenta a pecho descubierto

Sin duda se trata de una propuesta innovadora por lo que el hecho de protagonizarlo supone un enorme reto para el bailaor, que como asegura “afrontará a pecho descubierto, sin titubeos y con corazón”.

La versión flamenca de El Conde Drácula cuenta con 12 bailarines y músicos, incluidos seis artistas que vienen directamente de España. La producción, encabezada por Flores en el papel de Conde Drácula, contará también con las interpretaciones de los bailarines Agustín Barajas, Juan Mateo y Fran Bras. A este talentoso elenco se le suman también el cantaor Luis Moreno y el guitarrista Miguel Aguilera, quienes serán los encargados de crear e interpretar las voces y letras originales de esta obra.

Muchas generaciones de audiencias han sido cautivadas por el mito teatral que supone el clásico de El Conde Drácula. La representación del terror y la tentación, la lucha entre el bien y el mal. En definitiva, la incansable búsqueda por comprender la esencia de la fuerza, el amor, la pasión, la seducción, la lealtad, el honor, el heroísmo, lo sobrenatural y lo espiritual y profano.

Todo ello supone un gran reto para la producción del bailaor Pepe Flores, que sin duda logrará trasladar la esencia de esta obra maestra al flamenco. Un espectáculo en el que la meditación por lo adquirido y la forma en que se plasma y transmite no dejará indiferente a los espectadores.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.