Riot Games EU desvela las franquicias y el nuevo nombre de la League of Legends European Championship (LEC)

La máxima competición de LoL en Europa se renueva como League of Legends European Championship (LEC). Los 10 equipos seleccionadoss son Fnatic, FC Schalke 04, G2 Esports, Misfits Gaming, Vitality, Splyce, exceL Esports, Rogue, SK Gaming y Origen La máxima competición profesional de League of Legends en Europa da el paso más valiente de su historia con una renovada identidad y una nueva lista de equipos con contratos de larga duración para el 2019. La European League of Legends Champion Series (EU LCS) ahora es la League of Legends European Championship (LEC).

Después de cinco años de competición de élite europea y un riguroso proceso de participación, Riot Games revela los poderosos equipos que se preparan para pelear en la Grieta en la nueva liga. LEC empezará el 18 de enero de 2019 con 10 equipos que combinan lo mejor de las empresas más consolidadas de los esports con una visión moderna, y que cuentan con el respaldo de algunas de las más grandes marcas deportivas y de entretenimiento.

Desde que se celebró el primer Mundial de League of Legends en Suecia en 2011, Europa siempre ha sido un lugar especial para el juego, un campo de batalla en el que los mejores jugadores innovan y se impulsan unos a otros para conseguir un mayor éxito. Este cambio de la marca llena de energía las competiciones de League of Legends en el continente, creando la experiencia más emocionante en directo y retransmitida para más de 100 millones de jugadores y seguidores en todo el mundo.

Con los equipos favoritos de los aficionados listos para enfrentarse a los pesos pesados de la industria que debutan en el League of Legends, la recién creada LEC está preparada para desatar la competición más emocionante de Europa.

Quiénes

Estos son los equipos que formarán parte de la League of Legends European Championship: Fnatic, FC Schalke 04, G2 Esports, Misfits Gaming, Vitality, Splyce, exceL Esports, Rogue, SK Gaming y Origen.

Más detalles de cada equipo a continuación.

Origen

Los seguidores de los esports ya conocen el nombre de Origen. Fundado en 2014, este gran equipo dejó una muy buena impresión, ascendiendo a lo más alto de las competiciones europeas y representando a su región en los Mundiales de 2015, donde llegaron a semifinales. Ahora trabajan en colaboración con la organización legendaria de esports: Astralis – mejor conocida por dominar en Counter Strike: Global Offensive – estas dos icónicas marcas de esports van a traer a la competición una gran ambición, conocimiento y talento. Juntos esperan dejar huella en la LEC; este es un Origen nuevo, enfocado a ganar.

Fnatic

Fnatic apenas necesita presentación. Han intimidado a los demás equipos desde los primeros días de League of Legends; el equipo no solo ganó el primer Campeonato del Mundo en 2011, sino que además se ha consagrado como el mejor en Europa tras convertirse en el primer equipo no asiático en llegar a la final de un Mundial tras el año inaugural. En ocho años de competiciones de League of Legends, Fnatic ha conseguido crear una marca poderosa en Europa y en el resto del mundo con su merchandising y algunos de los mejores equipos del panorama competitivo. Tras un 2018 legendario, ¿puede alguien retar a los actuales campeones de Europa?

FC Schalke 04

El club alemán de fútbol, FC Schalke 04, conoce la agonía y éxtasis de la derrota y la victoria en los esports. En 2016 descendieron, pero supieron reponerse y volver a la máxima competición para acabar perdiendo una plaza para los Worlds 2018 en la final del split de verano contra Fnatic, en Madrid. Respaldados por la marca del legendario equipo alemán, adorado por seguidores de toda Europa, FC Schalke 04 está dispuesto a continuar con su remontada y reescribir su historia de nuevo en 2019 como una franquicia de la liga. Con un gran apoyo de profesionales, están preparados para demostrar a Europa hasta dónde puede llevar la determinación.

G2 Esports

Uno de los favoritos de los aficionados, liderados por el legendario exjugador Carlos ‘ocelote’ Rodríguez. Con varios primeros puestos, un título de Rift Rivals y unos aficionados muy apasionados (G2 ARMY), este equipo ya ha dejado una gran huella en el League of Legends europeo; aunque gracias a los 50 jugadores profesionales de distintos juegos y continentes, sus seguidores llegan mucho más lejos. Con el récord de cuatro títulos de playoffs de la LCS EU consecutivos en 2016 y 2017, la victoria en Rift Rivals de 2018 y varias apariciones en Worlds (donde alcanzaron las semifinales en 2018), serán un equipo muy respetado en la LEC 2019. Su ambición por ganar mientras entretiene a los espectadores, y su gran comunicación con sus seguidores ponen a G2 en el centro de las miradas de millones de aficionados.

Misfits Gaming

Misfits Gaming ascendió desde la EU Challenger Series hasta llegar a los cuartos de final de Worlds 2017. Han dejado claro que el talento regional puede brillar en el panorama internacional, y eso les ha hecho ganar muchos seguidores en toda Europa. Están respaldados por la legendaria franquicia de la NBA, los Miami Heat. Misfits Gaming mezcla el talento de los novatos con el conocimiento de los expertos para crear un equipo con gran disciplina y muy buena coordinación que puede llegar a ser uno de los más fuertes oponentes en 2019.

Team Vitality

El equipo francés de Team Vitality empezó en el League of Legends profesional hace tres años. En poco tiempo han conseguido llegar a lo más alto de Europa, clasificándose para Worlds 2018 tras lograr un segundo puesto en el split de verano de 2018. Asimismo, han sido capaces de vencer a Gen.G Esports, los campeones de 2017, en su primer intento durante el Mundial. Están centrados en seguir descubriendo talento en Europa y en demostrar que pueden continuar ideando nuevas estrategias en la nueva LEC 2019.

Splyce

Splyce ha conseguido casi todo: ganar un Rift Rivals y competir en Worlds. Ha sido uno de los equipos más importantes de la LCS EU en los últimos tres años, consiguiendo terminar entre los tres primeros durante varios splits, e incluso ganando las EU Regional Finals en 2016. Con el inicio de la nueva liga, buscarán afianzar todos esos éxitos con una victoria en algún split. La mezcla de su gran experiencia en los esports y algunos de los mejores jugadores, hacen de Splyce una seria amenaza en la primera temporada de la LEC.

exceL

Es uno de los grandes nombres de los esports británicos. ExceL Esports ha tenido la ambición de entrar en la liga para posicionarse como uno de los candidatos a vencer en la primera temporada de la LEC. Fueron ganadores de la UK League of Legends Premiership en 2017 y han dominado las competiciones domésticas en los últimos dos años. Tienen mucha experiencia en varios juegos y están respaldados por algunos de los propietarios de las mayores franquicias de esports. Por ello, excel lo tiene todo para poder dominar en la máxima competición europea.

Rogue

Con el respaldo del DJ y productor estadounidense de EDM, Steve Aoki, y la banda internacional, Imagine Dragons, Rogue hará su debut en la LEC 2019 con varias de las estrellas más famosas del panorama musical. En lugar de ascender gracias a sus grandes fichajes, el equipo está centrado en desarrollar una fuerte y duradera presencia competitiva mediante una incomparable evolución en sus jugadores y profesionales. Imagine Dragons ya alcanzó los Worlds tras su actuación en 2014 frente a 40.000 seguidores para tocar Warriors. Ahora es su equipo el que busca un pase para los mundiales, pero esta vez para competir.

SK Gaming

SK Gaming son los padres fundadores de los esports. Lo que empezó como una empresa asociada de Quake en 1997, ha conseguido convertirse en una de las mayores marcas de los esports, con más de 65 campeonatos major en sus vitrinas. El equipo alemán lleva muchos años en el League of Legends competitivo, representando a Europa en los Worlds de 2012 y 2014. Esto ha hecho que tengan un gran número de seguidores por todo el mundo, grandes líderes de inversión alemanes a sus espaldas y un afán por desarrollar nuevo talento. Tras estos exitosos años, se debe esperar una afición entregada por el equipo alemán desde el primer partido de la competición.