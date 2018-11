Los planes con niños para otoño de entradas.com

entradas.com presenta la agenda con los mejores espectáculos y estrenos aptos para públicos de todas las edades Con la llegada del frío, cada vez resulta más complicado encontrar planes para salir de casa con los más pequeños. Atrás quedan las largas jornadas de sol jugando al aire libre para dar llegada al estío otoñal, una época en la que también es importante encontrar momentos de ocio para poder disfrutar juntos. Estas son las recomendaciones de entradas.com para encontrar el show hecho a medida para cada familia. Obras tan icónicas como Anastasia y divertidos planes de teatro para padres y bebés.

Anastasia: un musical traído directamente desde Broadway

Los musicales se han convertido en los grandes protagonistas de la Gran Vía madrileña gracias a grandes espectáculos como “El Rey León” y “Los Miserables”. Con la llegada de Anastasia al teatro Coliseum, se reafirma la posición de la capital como uno de los principales destinos a nivel mundial en turismo de musicales. Basada en la película de animación de FOX estrenada en 1997, esta clásica historia transporta al espectador al ocaso del imperio ruso en un viaje emocionante que termina en el vibrante París de los años veinte. Madrid ha sido la primera ciudad europea en estrenar esta gran producción el pasado octubre, todo un acontecimiento apto para todas las edades. Entradas desde 23€

Bella y Bestia: El Musical. La historia de amor más grande jamás contada

De la compañía responsable de obras como El Mago de Oz y Alicia en el País de las Maravillas, llega una nueva historia de siempre contada como nunca. Una versión libre del cuento original de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont que recoge elementos de las adaptaciones cinematográficas más famosas para crear una historia tan emocionante como divertida, apta para todos los públicos. Una carta de amor al poder transformador de los cuentos con 7 canciones originales, humor para toda la familia, proyecciones audiovisuales y una cuidada puesta en escena con una caracterización y vestuario que sorprenderán a aquellos que estén preparados para recibir otra visión del clásico. Bella y Bestia: El Musical en el Teatro Maravillas. Entradas desde 14€.

Billy Elliot: el niño bailarín que lucha por sus sueños

Elegido como Mejor Musical por los Premios Broadway World 2018 y Nº 1 por la crítica teatral durante la 11ª edición Premios del Teatro Musical, es posible disfrutar en el Nuevo Teatro Alcalá (Madrid) de uno de los musicales más deseados y aplaudidos del mundo. Los ingredientes de Billy Elliot no son pocos para conseguir la receta del éxito rotundo: una complejísima puesta en escena, música compuesta por el mismísimo Elton John y letras de Lee Hall. Entradas desde 23€

El Rock Suena en Familia

Un espectáculo musical, didáctico e interactivo dirigido a las familias, en el que padres e hijos pueden disfrutar juntos de un recorrido por la historia de la música moderna, a través de un género musical tan cercano a niños y adultos como es el Rock and Roll. Con música en riguroso directo, este show ofrece un recorrido por la historia del Rock desde sus orígenes en el blues hasta nuestros días, pasando por Elvis Presley, Ritchie Valens, The Beatles, The Rolling Stones, Ramones, Queen o AC/DC. El Rock Suena en Familia más que nunca. Entradas desde 11€

CantaJuego

Cantajuego en Concierto, presenta: “Yo tengo derecho a jugar”. La diversión para todas las edades está asegurada con este grupo que lleva más de 10 años girando ininterrumpidamente por España convocando a toda la familia, para cantar, bailar y participar al ritmo de sus pegadizas canciones. Entradas desde 10€

Teatros Luchana: Los 7 cabritillos y el lobo, una rana en la luna, Tararí y Tantán y muchos más

En pleno barrio Chamberí de Madrid se encuentran Los Teatros Luchana, en el emblemático edificio que un día acogió los Cines Luchana, manteniendo su espíritu y decoración original. Con una amplia oferta en programación simultánea, para todos los públicos y con precios que oscilan entre los 8 y 15 euros: drama, comedia, magia, monólogos, cabaret... las opciones son infinitas para disfrutar con los más pequeños.

Caminando entre dinosaurios

Más de 9 millones de personas lo han visto en más de 250 ciudades en todo el mundo. Caminando entre Dinosaurios deleita a pequeños y mayores viendo cómo las criaturas más impresionantes que han existido en la tierra cobran vida ante sus ojos. Una producción de más de 20 millones de dólares que cuenta con tecnología de última generación para crear el mayor espectáculo en vivo de dinosaurios. Una superproducción de calidad cinematográfica en vivo disponible en Madrid y Barcelona. Entradas desde 17,50 €