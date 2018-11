Sección: Empresas Barceló Imagine ofrece una escapada musical inspirada en Freddie Mercury Comunicae

martes, 20 de noviembre de 2018, 16:26 h (CET) Tanto para los fanáticos acérrimos de Queen como para quienes han descubierto el encanto de la mítica banda tras ver Bohemian Rhapsody en el cine, el primer hotel musical de Madrid tiene el plan perfecto para: vivir un fin de semana como al estilo del auténtico Freddie Mercury Como especialista en estancias temáticas que giran alrededor de la música, desde el mes de noviembre Barceló Imagine permite a sus huéspedes disfrutar de la mítica banda británica con todos los sentidos, combinando tres exclusivas experiencias que solo se encuentran en el nuevo hotspot musical madrileño.

A suite to break free

En el hotel Barceló Imagine cuenta con una suite que no solo es amplia y lujosa, sino que está dedicada completamente a Freddie Mercury. Esta habitación de 60 m2 tiene una espaciosa cama doble, salón de estar, terraza privada y un baño decorado con cientos de espejos en el que el huésped se sentirá como una verdadera rockstar. Además, toda la decoración de los distintos espacios está dedicada a Queen, con letras de sus canciones más míticas y guiños a los gustos personales del icónico cantante.

Para estancias que son como una noche en la ópera

Los puristas de la música defienden a capa y espada que la mejor forma de escuchar una canción y verdaderamente apreciarla es que suene desde un disco de vinilo. Por eso, en Barceló Imagine los verdaderos melómanos tienen la oportunidad de disfrutar de algunos de los álbumes más míticos del rock en formato vinilo, uno de ellos A Night at the Opera de Queen (1975), un disco que recoge uno de los temas que llevaron a la banda británica al estrellato: Bohemian Rhapsody. El hotel madrileño permite a los huéspedes solicitar en sus habitaciones un tocadiscos y vinilos de distintos géneros musicales, creando así el primer room service que se disfruta con los oídos.

El show debe continuar con un cóctel muy rockero

Gracias a cientos de anécdotas compartidas por sus compañeros de banda, se sabe que la bebida predilecta de Freddie Mercury era el vodka y en el bar Studio 32 de Barceló Imagine se puede disfrutar de una amplia carta de cócteles y combinados a base de este licor. Así que para dar cierre a esta propuesta de escapada musical el huésped podrá acabar la noche con un delicioso bloody mary, una caipiroska o uno de los cócteles signature del hotel, como el 'Queen'.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.