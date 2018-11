Sección: Empresas Merkagoma advierte sobre la importancia de la presión de los neumáticos Comunicae

martes, 20 de noviembre de 2018, 10:46 h (CET) El taller especializado en venta y cambio de neumáticos, despeja todas las dudas que surgen cuando se trata de mantener la presión adecuada Conducir con la presión adecuada en los neumáticos es de vital importancia para la seguridad del vehículo, así como para aumentar su eficacia y ahorrar en combustibles (y, por tanto, reducir sus emisiones de CO2). A modo un poco más detallado, comprobar el estado del inflado de las ruedas, con frecuencia, trae consigo las siguientes ventajas: disminución de la posibilidad de reventón, mayor precisión en la dirección y una corrección rápida frente a cualquier imprevisto, mejor agarre transversal a la hora de coger una curva y reducción del consumo de carburante y de esfuerzo del motor.

“Los consejos esenciales para mantener la presión a raya suelen resumirse en revisarla una vez al mes y nunca dejar los neumáticos sin presión, ya que podría provocar un reventón”, explican desde el taller sevillano Merkagoma. Sin embargo, alrededor de esta parte tan importante de los vehículos, suelen surgir infinidad de dudas. “Nos hemos propuesto despejarlas”.

Guía para entender cómo funciona la presión de los neumáticos

En primer lugar, hay que tener en cuenta que la presión adecuada dependerá del tipo de vehículo. El fabricante tiene la obligación de indicarla, en función del neumático y la carga transportada. “Podrás consultarla en una etiqueta adhesiva, en el marco de la puerta del conductor etc. además de en el manual del propietario”, comentan.

La revisión deberá hacerse en frío debido a que el aire se expande, dentro del neumático, cuando aumenta la temperatura, por lo que el resultado podría ser erróneo. “Si no tienes más remedio que medirla en caliente, añade un poco más de presión a la recomendada”.

En cuanto al manómetro, Merkagoma recomienda no fiar la medición a un único dispositivo. Aunque los de gasolinera suele contar con un calibrado aceptable, lo ideal es contar también con uno de bolsillo. “La medición cobrará especial importancia cuando tengamos que enfrentarnos a recorridos largo o cargas mayores de las que el vehículo acostumbra”.

Los interesados en contactar con el taller, pueden hacerlo llamando al 667 88 94 72.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.