El anillo de compromiso es determinante en la respuesta a una proposición, según Jorge Juan Joyeros

martes, 20 de noviembre de 2018, 11:02 h (CET) La calidad y características del anillo de pedida pueden influir en la respuesta tras una proposición de matrimonio Las bodas no pasan por su mejor momento de popularidad. El descenso en número de enlaces anuales es evidente. Y la tendencia parece que se mantendrá del mismo modo en el futuro. Las parejas apuestan por otras opciones para legalizar su situación. Y es que la tradición ya no manda a la hora de formar un núcleo familiar de cualquier clase.

Por este motivo, también es más complicado y relevante que nunca el momento de la proposición. En cuya respuesta intervienen diversos factores que habrá que tener en cuenta durante los preparativos. Crear un ambiente adecuado es imprescindible para causar una buena impresión. Al igual que pensar en las palabras o discurso a seguir.

Sin embargo, de todos los elementos que pueden inclinar la balanza hacia una u otra respuesta, destaca la entrega del anillo de compromiso. Los anillos de compromiso de Jorge Juan Joyeros están pensados para simbolizar el amor y la unión de una pareja. De ahí que su calidad y características sean determinantes en la respuesta.

Sin duda el anillo de compromiso con uno o varios diamantes es el rey a la hora de pedir la mano. No obstante no se trata tanto de gastar mucho o poco dinero, pues seguro que a la novia le encantará aquel que elija el novio, pero el novio sí deberá dedicar el tiempo y el esfuerzo necesario para encontrar la joya perfecta para el “sí quiero”. Cada novio sabe sus posibilidades económicas y en base a ello tomar la decisión de buscar el anillo que más se ajuste a su presupuesto.

De oro y con diamantes, el anillo de compromiso perfecto

Existen multitud de composiciones a la hora de elegir un anillo de pedida de calidad. Es habitual encontrar como materias primas principales en este tipo de anillos el oro, la plata o el platino. Además de piedras preciosas como el diamante, el rubí, el zafiro o la esmeralda.

Siempre que se trate de elementos originales y de alta calidad, el resultado será satisfactorio. Aunque no todas las composiciones consiguen crear el mismo efecto y sensaciones en la persona que recibe el producto.

De base, el oro es el metal que mejor aspecto y diseño ofrece para un anillo de compromiso. Además, ofrece distintas opciones, puesto que ya no solo existe el oro amarillo tradicional para crear una pieza única. También es posible optar por oro blanco o por oro rosa. Ambas alternativas originales y elegantes muy a tener en cuenta.

Por otro lado, un buen anillo de compromiso deberá cerrarse con una piedra engastada, que puede ser cualquiera de las piedras preciosas. Sin embargo, sigue siendo el diamante la piedra más demandada y mejor valorada por su estética y características. Además, cuanto más grande sea la piedra, mejores serán las sensaciones que produzca.

