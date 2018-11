Sección: Empresas Nuevas tecnologías: objeto de deseo de los consumidores para el Black Friday Comunicae

martes, 20 de noviembre de 2018, 11:18 h (CET) La tecnología se sitúa en el segundo puesto de los productos más buscados para el Black Friday solo por detrás de la moda El Black Friday se ha posicionado como una de las fechas clave para el comercio desde hace años. Cada vez son más los que apuestan por adelantar sus compras navideñas durante esta jornada. O también por darse un capricho ante los descuentos de cientos y miles de productos. Según las encuestas, cerca del 80% de los consumidores aprovecharán el Black Friday para realizar compras. Consumidores cada vez más variados en cuanto a su grupo social.

Entre todos los sectores de productos, durante la jornada del viernes negro destacan básicamente dos, el sector de la moda y el sector de las nuevas tecnologías. Hasta hace algunos años, era la tecnología la que se encontraba en el primer puesto, pero se ha visto superada por las agresivas ofertas que se realizan en moda. Así, hasta un 90% de los productos adquiridos este día tendrán que ver con el sector de la ropa y los complementos, aunque los productos tecnológicos no se quedarán atrás.

Consejos para conseguir el máximo ahorro durante el Black Friday

El Black Friday es un buen momento para realizar ciertas compras. Pero también hay que saber encontrar las ofertas reales para ahorrar dinero. Lo más aconsejable es no precipitarse a la hora de comprar, conocer el producto y la evolución de su precio en los últimos días. Tomar buenas decisiones depende de la precaución y de la información que se obtenga previamente.

Comparar precios en diferentes plataformas también es un interesante consejo a seguir. Y es que no todas las tiendas ofrecen los mismos descuentos ni los mismos precios de base. También es importante hacer un seguimiento exhaustivo del producto que interese comprar, para conocer en qué momento alcanza su mejor oferta.

Otra de las claves está en seleccionar productos capacitados para lograr más de un propósito. Aunque en este caso solo se recomienda confiar en empresas de confianza y en productos de calidad para que el ahorro sea realmente el esperado.

Cuál es la mejor inversión para el Black Friday

Son muchas las opciones de cara al Black Friday para adquirir los productos más interesantes. Sin embargo, nada mejor que invertir en salud y comodidad. Para lograrlo, Gafas Luppo ofrece las características adecuadas para disfrutar de una banda sonora de película al tiempo que los ojos están completamente protegidos.

Y es que este producto combina lo mejor de las gafas de sol más conocidas con una nueva tecnología que permite escuchar música. Se conoce como transmisión ósea y se pueden conectar a cualquier dispositivo móvil a través de su bluetooth. Así, la música e incluso las llamadas estarán al alcance del oído sin tener que utilizar las manos ni otro dispositivo.

