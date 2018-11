Sección: Empresas El aumento de ventas en piscinas de arena se debe a la bajada de precios en España Comunicae

martes, 20 de noviembre de 2018, 11:26 h (CET) ''La construcción de piscinas de arena esta comenzado a implantarse poco a poco en nuestra geografía con precios asequibles para todos los públicos'', según la información del director comercial de Biopiscinasdearena, Eduardo Laserna La construcción y expansión de piscinas de arena por el territorio nacional, es un proceso que cada vez se encuentra más normalizado en la conciencia de los ciudadanos, dejando de ser exclusivamente un producto de lujo que solo disfrutaban unos pocos bolsillos, y ampliándose a toda la población, con unos precios que siguen siendo elevados, pero convirtiéndose en asequibles poco a poco.

Es por ello, que la demanda está creciendo constantemente, ya que la idea de disponer de una playa para el disfrute personal en el propio hogar, es un pensamiento cada vez más atractivo y llamativo, pudiéndose hacer realidad y dónde poder disfrutar todo el año, y no sólo en etapa de vacaciones.

¿Cuál es el precio que puede llegar a alcanzar una piscina de arena?

La construcción de piscinas de arena, dispone de una gran variedad de factores que se pueden elegir al gusto de cada uno, dependiendo de qué tipo de arena se seleccione, así como el color de la misma, la ambientación deseada, y del conjunto de accesorios que se tenga la necesidad de implantar con cascadas, hidromasaje, luces LED y el paisajismo.

Antiguamente las piscinas de arena, se adquirían por un presupuesto mínimo de 30.000€ y siempre aumentando la cifra final, debido a factores como el transporte, los accesorios o arreglos de última hora.

Actualmente, el sector se ha regularizado y expandido totalmente, pudiendo construir piscinas de este tipo, por cifras inferiores a los 20.000€, según las características y condiciones con las que se construya la piscina.

¿Cuál debe de ser la garantía a alcanzar en una piscina de arena?

No hay que olvidar, que la totalidad de las empresas que se dediquen a este sector, deben dar 2 años de garantía para cualquier tipo de reparación o dificultad que se vaya sucediendo durante este tiempo en la piscina.

Se recomienda en todo caso, tratar de negociar una garantía de mayor duración para que la resina y todas las paredes duren lo máximo posible y evitar posibles desperfectos que a posteriori puedan suponer un coste extra al bolsillo.

¿Las piscinas de arena requieren mantenimiento?

Por último, hay que tener en cuenta, que al igual que las piscinas convencionales que se pueden encontrar en cualquier residencia nacional, las piscinas de arena requieren de un mantenimiento diario y semanal, por lo que, se debe estar pendiente del Ph del agua, así como de otros factores relevantes como la suciedad, las algas y todo tipo de desechos que puedan ensuciar la piscina.

