Sección: Empresas Los detectores de metales y el aumento del mercado negro de piezas históricas de valor Comunicae

martes, 20 de noviembre de 2018, 11:38 h (CET) ''Los detectores siguen causando furor entre los aficionados y la actividad registrada aumenta cada día junto con el número de aficionados de forma exponencial, siendo arriesgado en algunos casos las salidas debido a las fuertes medidas de vigilancia que esta imponiendo el gobierno español'', según la información de Jefe de Ventas de Tudetectordemetales, Javier Montoya Como bien se sabe, el detector de metales ha sido desde hace décadas perseguido por las autoridades, debido a gran crecimiento de usuarios que se dedican a la expoliación de restos arqueológicos.

Sin duda, se trata de uno de los peores usos que se le pueden dar a este tipo de dispositivos, ya que, el mercado se nutre totalmente de la compraventa de los hallazgos que se encuentran los “piteros”, particularmente en las zonas del sur y de Castilla en el territorio español.

¿Es ilegal la prospección de objetivos de valor histórico en cualquier terreno de la geografía española?

La venta de todo tipo de restos arqueológicos, ya sea monedas o cualquier tipo de objeto, es ilegal, ya que debe ser entregado en un plazo inferior a 48 horas al gobierno para no incurrir en una falta grave.

Aun así, sí que existen usuarios dedicados a la actividad de detección de metales, que cumplen perfectamente las normas y que siguen realizando la compra de este tipo de dispositivos, los cuales son tendencia en el mercado, gracias a la pasión que sigue habiendo por descubrir tesoros inesperados, y que pueden dar un cambio en la historia, no sólo de nuestro país, sino también de la humanidad.

¿Cómo avanza la tecnología en el mundo de los detectores de metales?

Los modelos de detectores de metales, se renuevan cada año, adquiriendo nuevas funcionalidades y características más avanzadas, mejorando la sensibilidad, así como el alcance de la profundidad para alcanzar metales preciosos.

Hay que destacar, que el precio de los detectores de metales es variado dependiendo de la calidad del detector, pudiendo comenzar con detectores de un nivel principiante por menos de 200 €, hasta detectores utilizados por verdaderos profesionales que pueden llegar hasta los 3000 € fácilmente.

¿Cuáles son las marcas de detectores referentes en el mercado?

Son referentes en el mercado, marcas punteras con un largo recorrido en la detección de metales, y que han llegado hasta Europa desde otros territorios, aportando modelos de gran calidad y muy competitivos, destacando las marcas Garrett, Minelab y Deus XP.

Cada vez existen más usuarios relacionados con esta actividad, debido al gran desarrollo informativo que ha habido sobre este tipo dispositivos, gracias a las redes sociales, así como la mejora tecnológica que se ha experimentado en estos últimos años, aumentando la profundidad y la detección de todo tipo de piezas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.