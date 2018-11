Sección: Empresas La tecnología del aire llega en este invierno para todo tipo de hogares e inmuebles Comunicae

martes, 20 de noviembre de 2018, 12:18 h (CET) ''Los sistemas de aire acondicionado portátil, así como accesorios relacionados con el medio ambiente como purificadores, deshumidificadores, humidificadores, etc. son tendencia actualmente para reducir el nivel de contaminación en los hogares y disponer de una mejor climatización en la vivienda'' según Claudia Martínez de Elmejoraire Poco a poco llega la navidad cada año, y con ella el frío invernal que caracteriza a esta época tan esperada por todo tipo de personas, y que consigue reunir a las familia y seres queridos en cualquier hogar.

Es por ello, que sin duda para mantener el calor en el hogar y disfrutar de unas navidades con un ambiente cálido y cómodo en familia, se necesita adquirir el mejor aire climatizado para esta época.

Hay una gran variedad de empresas y multitud de tiendas que se dedican a la venta y montaje de equipos de aire acondicionado y climatizado por todos los hogares de España, siendo una necesidad fundamental en épocas más frías.

Al igual que en verano se necesita el mejor aire acondicionado posible, para poder refrescarnos en la vivienda, el resto del año en ambientes más fríos se demanda un climatizador potente para equilibrar perfectamente la temperatura del hogar y de esta manera poder vivir en comodidad y armonía, sin ningún tipo de problema.

¿Cuáles son los precios que se pueden encontrar en sistemas de climatización?

En cuanto a los precios, varían totalmente dependiendo de que sean climatizadores portátiles independientes o climatizadores permanentes instalados en el hogar, por lo que, el presupuesto es totalmente es distinto para hacer frente a los diferentes dispositivos.

Además, poco a poco este sector va encontrando una innovación mayor en lo que se refiere a los dispositivos portátiles y fijos, aumentando la inteligencia artificial y creando conexiones vía wifi y bluetooth, para poder controlar el climatizador a través del Smartphone u otro tipo de dispositivos digitales.

¿En qué paso tecnológico se encuentran los diferentes sistemas de aire acondicionado?

La invención de dispositivos como el lanzado por la marca Panasonic en este año, con calefacción, refrigeración y agua caliente doméstica, son realmente completos y abarcan todos los campos y áreas de climatización para cualquier hogar.

Las dimensiones de estos dispositivos son realmente reducidas y perfectas para realizar un montaje sencillo y práctico en cualquier parte del hogar, añadiendo funcionalidades como temporizador, ajuste del termostato y un ahorro de energía relevante para el consumo total eléctrico del hogar.

Este dispositivo con esta nueva tecnología es totalmente innovador, y todavía no se encuentra a la venta, pero es un primer aviso del futuro próximo que espera a los beneficiados usuarios en el mundo del aire.

