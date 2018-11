Etiquetas: Black Friday - Sección: Display El sector de los videojuegos generará 75 millones en el Black Friday Los ingresos podrían aumentar un 12% respecto al año pasado Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 20 de noviembre de 2018, 14:02 h (CET) Black Friday se ha convertido en uno de los eventos comerciales más esperados y conocidos. El año pasado en esta jornada el sector de los videojuegos facturó más de 67 millones de euros según la Asociación Española de Videojuegos (AEVI). Este año las ventas subirán un 12%, hasta alcanzar los 75,13 millones de euros según las previsiones de la página de Cuponation.es.

El sector lleva tres años seguidos aumentando sus ingresos durante estas fechas. Desde el 2015 los ingresos se han incrementado en un 90%, hasta casi duplicarse. A lo largo del año pasado, el sector facturó 1.359 millones de euros. Esto significa que en el Black Friday del año pasado se vendió lo que habitualmente se vende de media a lo largo de un mes. Durante la última semana de noviembre del año pasado el sector generó el 7,51% de los ingresos.

El aumento de ventas no se correspondió el año pasado con una mejora en los descuentos, que pasaron de tener una rebaja media del 31,08% al 15,5%. Sin embargo, durante este evento se vendieron más de 755.000 videojuegos y 168.000 videoconsolas, entre ellas miles de Nintendo Switch y de PS4.

Los videojuegos más buscados este Black Friday Basándonos en los videojuegos más vendidos en octubre podemos estimar un elevado número de ventas de los siguientes juegos. Además, para conocer si una oferta es buena o no, os damos los precios . Red Dead Redemption II para PS4, que antes del Black Friday tenía un precio de 69.99 euros.

Call of Duty: Black Ops 4 para PS4 con un precio previo al evento de 69,99 euros y que ya se puede encontrar en la Store de playstation a 48,99 euros.

FIFA 19 para PS4 que cuesta 69,99 antes del Viernes Negro y fue uno de los videojuegos más vendidos durante la edición del año pasado.

Assassin's Creed Odysey para PS4 a 69,99 euros antes de los descuentos.

Super Mario Party para Nintendo Switch con un precio previo a las ofertas de 59,99 euros. Además, con la compra de este videojuego a través de la página de Nintendo durante el 23 de noviembre, se incluirá un juego de mandos Joy-Con verde neón/ rosa neón.

Call of Duty: Black Ops - Digital Deluxe Edition para PS4, con un precio de 99,99€ sin descuentos y disponible en la Store por 79,99 euros.

Red Dead Redemption II (Xbox One) con un precio de salida de 69,99 euros.

Spider-man PS4 a 69,99 euros antes del Black Friday.

Call of Duty: Black Ops 4 para ordenador, cuyo precio es de a 59,99 euros sin descuentos.

FIFA 19 para XBOX One que cuesta 69,99 euros sin rebaja. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.