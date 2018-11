Etiquetas: Emmy Series TV BBC Filmin - Sección: Televisión y Medios 'Man in an Orange Shirt' gana el Emmy a la Mejor Película para TV Estrenada hace un año por Filmin en exclusiva para España Redacción Siglo XXI

martes, 20 de noviembre de 2018, 13:52 h (CET) Filmin estrena en España el próximo 14 de noviembre la mini-serie “Man in an Orange Shirt” y el 5 de diciembre la TV Movie “Against the Law”. Ambas forman parte del ciclo especial con el que la BBC celebra esta temporada que se cumplen 50 años desde que el parlamento británico aprobara la Ley de delitos sexuales de 1967, que despenalizaba parcialmente las relaciones homosexuales. Fue un importante avance en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI+, aunque seguía manteniendo desigualdades importantes, al establecer que las relaciones sexuales debían limitarse al ámbito privado y estableciendo edades de consentimiento sexual discriminatorias.



No fue hasta 2003 que el parlamento británico derogó todos los delitos de índole sexual sin perjuicio a terceros, despenalizando completamente la homosexualidad.



La serie

El novelista Patrick Gale (“La fragilidad de los sentimientos”) ha escrito su primer guión televisivo inspirado en la historia de sus padres. Con 22 años su madre le confesó que, cuando estaba embarazada de él, descubrió a través de unas viejas cartas que su marido había mantenido una relación sentimental con otro hombre. “Jamás le dijo nada, simplemente dejó de dormir con él y se trasladó a otra habitación. Quemó aquellas cartas y dio por hecho, como se creía en aquella época, que mi padre era un pedófilo, por lo que se preocupó de que jamás se quedara a solas conmigo”, recuerda entristecido Gale, que reconoce que aquel hecho marcó su infancia y su relación con su progenitor.



Esa historia personal es la semilla de esta mini-serie de dos episodios que cuenta dos historias de amor, la primera ambientada en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y la segunda en la actualidad, conectadas por un personaje que, en su imaginación, Gale relaciona con su madre. Flora (interpretada en el primer episodio por Joanna Vanderham y en el segundo por la oscarizada Vanessa Redgrave), es la esposa de un ex militar británico enamorado en secreto de uno de sus compañeros de batallón. Muchos años después logra al fin empatizar con los sentimientos de su marido al vivir de cerca el romance de su nieto con otro joven. "En esta serie he imaginado qué distintas podrían haber sido las cosas si mi madre le hubiese confesado a mi padre lo que había descubierto. Al escribirla, he expresado la pasión y el dolor ahogado de mi padre, pero también he entendido la terrible carga que ella asumió al casarse con él", concluye Gale.

