Tixeo lanza VideoTouch Compact, seguridad y simplicidad para salas de videoconferencia de última generación

martes, 20 de noviembre de 2018, 09:03 h (CET) Tixeo, líder europeo en videoconferencia segura multipunto y colaboración online, anuncia el lanzamiento de VideoTouch Compact, para simplificar al máximo la organización de las videoconferencias desde una sala de reuniones, manteniendo al mismo tiempo un alto nivel de calidad y confidencialidad, proporcionando una verdadera encriptación de extremo a extremo de las comunicaciones en una reunión multipunto (imposible en los sistemas tradicionales de videoconferencia H.323 / SIP) Los sistemas de videoconferencia tradicionales (H.323, SIP) son complejos de instalar: apertura de muchos puertos, líneas dedicadas, configuración compleja de cortafuegos, gestión de ataques, etc. Una vez instalados, estos sistemas requieren que los usuarios realicen operaciones de control remoto que consumen mucho tiempo, como la introducción de la dirección del destinatario. También es común tener problemas de compatibilidad entre fabricantes.



Con VideoTouch Compact, Tixeo simplifica el uso de la videoconferencia desde una sala, permitiendo a los usuarios centrarse en el objetivo de la reunión.



En cuanto a la instalación, VideoTouch Compact se beneficia de todas las ventajas de la tecnología Tixeo en términos de adaptación de red (gestión automática del ancho de banda disponible y sin impacto en la configuración de la red).



Integrando la gama TixeoRoom, este nuevo sistema reduce el número de equipos y cables y facilita la organización de reuniones.

VideoTouch Compact está compuesto por:

Una consola con pantalla táctil/rotativa de alta resolución (360°) y un completo sistema de audio compuesto por un altavoz doble (con mejoras Dolby® Audio Premium) y un micrófono digital dual.

Una cámara panorámica motorizada de alta resolución (1080p a 30 fotogramas por segundo) con enfoque automático (PTZ). Es posible ampliar o cambiar la orientación con su mando a distancia, que también ofrece la posibilidad de almacenar hasta 5 presets.

Con esta nueva versión, el uso compartido de la pantalla y la visualización de documentos también se simplifican: VideoTouch Compact integra directamente en su base de datos una tarjeta de captura que le permite compartir la pantalla de un ordenador conectado al VideoTouch sin tener que pasar por una caja externa y un cableado invasivo.

Los usuarios se benefician de la interfaz intuitiva del cliente Tixeo y de una alta calidad de vídeo y audio. Con las yemas de los dedos, pueden acceder a las numerosas funciones de colaboración, como el uso compartido de la pantalla, la grabación de reuniones, la gestión de derechos, el chat seguro, etc.

La seguridad y confidencialidad también están garantizadas con el cifrado de extremo a extremo de las comunicaciones en una reunión multipunto y con el enlace de comunicación cifrado entre cliente y servidor.

Tixeo cuenta con la certificación CSPN y cualificación de la ANSSI (Agencia Nacional de la Seguridad de los Sistemas de Información francesa).

La opción TixeoGateway ofrece la perfecta interoperabilidad de VideoTouch Compact para comunicarse con sistemas de videoconferencia tradicionales como SIP o H.323.

Descubrir VideoTouch Compact: https://www.tixeo.com/videoconferencia-segura/soluciones/tixeoroom/

Sobre Tixeo

Tixeo desarrolla desde hace más de 14 años soluciones innovadoras de videoconferencia segura. La solución Tixeo permite organizar reuniones por videoconferencia en HD/4K desde cualquier sistema: Windows, macOS, iOS, Android o Linux, ofreciendo al mismo tiempo funciones avanzadas de colaboración. Tixeo está disponible en servidor compartido en la nube, en servidores internos o en servidor dedicado en la nube (ofertas TixeoCloud, TixeoServer o TixeoPrivateCloud respectivamente).

Tixeo, empresa de software, no fabrica material y utiliza equipos de las marcas Lenovo y Logitech.

Para saber más sobre Tixeo: www.tixeo.com

