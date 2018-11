Sección: Empresas ‘El Real Madrid se prepara para fichar a dos nuevas estrellas en enero’, mantienen en Futbolcienporcien Comunicae

martes, 20 de noviembre de 2018, 07:02 h (CET) Tras publicarse en un periódico español una lista de 11 posibles transferencias que probablemente se confirmarán a medida que se acerque la apertura del mercado de invierno, en Futbolcienporcien aseguran que los planes del Real Madrid pasan por reforzar su plantilla de cara a la segunda vuelta El primero, según los profesionales de https://futbolcienporcien.com, tienda online especializada en ropa de fútbol, es el central del Espanyol, de 23 años, Mario Hermoso (jugador que de hecho, el Real Madrid vendió el año pasado).

"Según los términos del acuerdo que se está barajando, el Real Madrid puede volver a firmarlo por alrededor de 7 millones de euros. Hermoso, que no fue valorado por Zidane durante el tiempo que el francés estuvo en el banquillo del equipo madrileño, ha sido no obstante convocado para los partidos de la selección española contra Croacia y Bosnia", explican.

Lucas Hernández, central internacional de Francia de 22 años y ganador del Mundial, es el segundo jugador que la dirección del Real Madrid está pensando en traer como refuerzo para una defensa que, según los medios, necesita urgentemente recuperar la fortaleza que parece haber perdido.

" Lucas Hernández, cuya cláusula de liberación es de 70 millones de libras y que el Real Madrid afirma estar dispuesto a pagar, será la segunda incorporación que planea conseguir el ganador de la Champions del año pasado con el objetivo de recuperarse a nivel defensivo del desastre de la primera vuelta de La Liga", mantienen.

Por su parte, Santiago Solari, que supervisó cuatro victorias consecutivas del equipo en todas las competiciones y pasó a ser entrenador en funciones tras la partida de Julen Lopetegui el mes pasado, ha recibido oficialmente las riendas del equipo hasta junio de 2021.

Según se afirma en una breve declaración en el sitio web del Real Madrid, "La junta directiva del Real Madrid CF, que se reunió hoy, 13 de noviembre de 2018, acordó nombrar a Santiago Solari como entrenador del primer equipo hasta el 30 de junio de 2021".

No ha hablado el nuevo entrenador del Real Madrid sobre ninguno de los dos fichajes mencionados de cara al mercado de invierno, pero sí sobre su incorporación oficial como entrenador del primer equipo: "Voy a entrar en las cosas de manera positiva y haré todo lo que pueda. Es una gran oportunidad".

