Decorestudio desmiente que ‘nuestras cortinas podrían estar haciéndonos enfermar’

Coincidiendo con la llegada del invierno, un estudio de la Universidad de Oregón afirma haber encontrado una relación entre dejar las cortinas cerradas durante largos períodos de tiempo y la proliferación de bacterias en nuestro hogar Según dicho estudio, las habitaciones que permanecen a oscuras, como aquellas en las que las cortinas permanecen cerradas la mayor parte del tiempo, son más propensas a acumular bacterias en su interior. Esto, según los investigadores, se debe a que la luz natural mata a las bacterias que se encuentran en nuestros hogares, mientras que la oscuridad ayuda a estos organismos a sobrevivir.

No obstante, desde Decorestudio, empresa ubicada en Madrid especializada en cortinas, estores y complementos para el hogar, mantienen que "afirmar que las cortinas son las culpables de que enfermemos más a menudo no tiene ningún tipo de fundamento. Incluso aunque el estudio defienda que en habitaciones oscuras proliferen las bacterias, eso no significa que las cortinas de por sí sean las culpables. En todo caso, los culpables seríamos nosotros por no abrirlas más a menudo", explican.

Durante el estudio se crearon 11 mini habitaciones idénticas, todas ellas expuestas a diferentes niveles de luz solar durante un período de 90 días. Todas las demás condiciones se mantuvieron igual. Y las habitaciones que experimentaron la mayor oscuridad resultaron tener el doble de bacterias después de los 90 días.

El Dr. Ashkaan Fahimipour, quien dirigió la investigación, afirmó: "Los seres humanos pasan la mayor parte de su tiempo en interiores, donde la exposición a partículas de polvo que transportan bacterias, incluidos patógenos que nos pueden enfermar, es inevitable. Por lo tanto, es importante entender cómo las características de los edificios que ocupamos podrían afectar nuestra salud’.

Las palabras del director de esta investigación tampoco han pasado desapercibidas, habida cuenta de que un sinfín de medios han querido hacerse eco del hallazgo afirmando que las cortinas podrían ser las responsables de este resultado con titulares como "Nuestras cortinas podrían estar haciéndonos enfermar’ o ‘Tus cortinas podrían ser las culpables de tu próximo resfriado’.

Y en este sentido se han pronunciado también los expertos de decor-estudio.com. "Entendemos que todo este tema ha sido totalmente desvirtuado a través de diversas noticias en diversos medios de comunicación, por eso nos gustaría incidir una vez más en que tener cortinas en nuestro hogar no significa en absoluto que vayamos a tener más bacterias. Siempre y cuando, eso sí, las abramos y ventilemos la habitación periódicamente", mantienen.